Mirel Rădoi a prefaţat testele României cu Georgia şi Anglia: „Sperăm să avem o evoluţie bună“

Echipa naţională a României întâlneşte mâine, într-un joc amical, ce va fi găzduit de stadionul „Ilie Oană“, de la ora 21.45, reprezentativa similară a Georgiei. Acesta nu este singurul test pe care tricolorii îl vor susţine în această perioadă, în program figurând şi o dispută cu Anglia, pe 6 iunie, la Middlesbrough.

„Sperăm să avem o evoluţie bună, constantă“

Selecţionerul României, Mirel Rădoi, a susţinut astăzi o conferinţă de presă în care a vorbit despre această primă acţiune, contra Georgiei şi Angliei.

„Sperăm să avem o evoluţie bună, constantă, să ne respectăm planul de meci şi cred că asta este cel mai important. Amicalele cu Georgia şi Anglia sunt potrivite şi ca adversare, dar şi pentru ceea ce urmărim pentru meciurile din toamnă. În plus de asta, căutăm oarecum să îmbunătăţim şi evoluţiile jucătorilor care vor juca la Jocurile Olimpice. În ideea asta sunt două jocuri foarte importante, care se pliază pe ceea ce urmează (…) Accidentările apărute în ultimele zile în compartimentul defensiv ne-au dat puţin peste cap planurile. Pregătisem ceva pentru acest meci cu Georgia, dar am refăcut structura antrenamentelor şi planul de joc. În toată campania asta am tot avut probleme cu accidentările. Chiar şi înainte de această campanie au fost 6 jucători accidentaţi, plus situaţia lui Mitriţă, care are un eveniment în familie. Am refăcut tot şi în momentul de faţă pot să spun că nu suntem în dificultate“, a spus selecţionerul României.

Vrea să simtă fanii aproape de echipă

De menţionat faptul că partida cu Georgia este prima din noiembrie 2019 încoace în care suporterii naționalei îi pot susține pe tricolori din tribune.

„Întoarcerea fanilor pe stadioane este o bucurie pentru toată lumea. Cel mai important este ca jucătorii să simtă în momentul în care suporterii vor veni că sunt parte din aceeaşi echipă. Câştigăm împreună, pierdem împreună. Ne bucurăm cu toţii, dar jucătorii sunt cei care sunt cei mai câştigaţi“, a comentat Mirel Rădoi.

Amintindu-i de Euro, selecţionerul regretă cum stau lucrurile în prezent:

„Nu e plăcută senzaţia că noi susţinem amicale, în timp ce alte naţionale joacă la Euro, iar unele meciuri se dispută chiar în România. Nu este uşor pentru naţioanala României să stea la televizor, dar, din păcate, asta este realitatea. Este crudă, însă trebuie să o acceptăm, pentru că nu mai putem să dăm timpul înapoi şi să îndreptăm lucrurile. Nu voi merge la meciurile de la Euro. Sper să câştige echipa care practică jocul cel mai ofensiv“.

„Nu vom schimba strategia în funcţie de competiţie“

Întrebat despre discuţiile cu cluburile care nu prea vor să-şi lase jucătorii la naţională pentru Jocurile Olimpice, Mirel Rădoi a spus că se va găsi o cale de mijloc.

„E o situaţie dificilă pentru toată lumea. Şi pentru noi, şi pentru ei (Universitatea Craiova, FCSB, Glasgow Rangers – n.r.). Este această lună iulie în care sunt tururile preliminare, acel precantonament şi începe chiar şi competiţia la Jocurile Olimpice… E dificil. Va trebui să existe o negociere în care să putem să avem o parte dintre jucătorii pe care îi dorim. Trebuie să avem un număr de jucători cu care să putem să sperăm că putem să mergem mai departe.

Din punctul jucătorilor de vedere, ei îşi doresc să participe, dar mai departe intervine strategia clubului. În momentul de faţă suntem în negocieri. Indiferent de numele şi de lotul de jucători cu care vom merge vom aborda Jocurile Olimpice la fel. Nu vom schimba strategia în funcţie de competiţie. Poate că în anumite meciuri va fi o situaţie în care trebuie să conservăm rezultatul, dar nicidecum nu schimbăm principiile generale“, a punctat Mirel Rădoi.

