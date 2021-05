Marcel Pușcaș, atac la gloriile Științei! Sorin Cârțu l-a contrat dur: „Cum îți permiți?“

Dat afară în urmă cu un an și rechemat recent la ordine, Marcel Pușcaș simte, probabil, că trebuie să se facă vizibil și să-și justifice prezența la FCU. Dacă la performanța recent realizată de echipa patronată de Adrian Mititelu nu a contribuit cu nimic, Pușcaș încearcă să-și facă imagine atacând gloriile Științei. El a afirmat recent că foștii mari fotbaliști ai Băniei au luat parte la proiectul Universității Craiova doar pentru că au nevoie de bani.

„Ca să-și câștige pâinea, gloriile au migrat către CS U Craiova. Nu-i condamn. Dacă era Extensiv, se duceau acolo. Ei au vrut un loc de muncă. Faptul că alții profită de pe urma nevoilor lor primare, salariale, acolo e de discutat. Ei sunt niște oameni folosiți, n-au încotro, se lasă folosiți. Ei au fost angajați și plătiți ani de zile de Adrian Mititelu. E vorba de interesul material. Dacă stăteau bine financiar… Uite, Cămătaru, care n-are nevoie de bani. Irimescu, la fel“, a spus Marcel Pușcaș, pentru GSP.

Interesant este cum de a uitat Marcel Pușcaș să afirme motivul pentru care el a redevenit, la un semn al mezinului familiei Mititelu, președintele lui FCU. Asta în ideea că el nu a avut nicio legătură directă cu fotbalul craiovean și nu se pune problema de vreo treabă sentimentală.

Cârțu l-a taxat: „Pe unde a trecut… e ca acidul de baterie!“

Simțindu-se luat la țintă de Pușcaș, președintele Universității Craiova, Sorin Cârțu, i-a replicat dur, astăzi, omologului său de la FCU.

„Pentru cineva care a atacat fostele glorii, voiam să aduc și eu câteva cuvinte. E vorba de Marcel Pușcaș. Aș vrea ca disputa asta dintre Universitatea Craiova și FCU să meargă într-un plan sportiv. Văd că el o trage într-o zonă d-asta de șmechereală. Nu dă bine! Nu e persoana care să facă anumite caracterizări fostelor glorii, să comenteze deciziile luate“, a spus „Sorinaccio“, a cărui carieră de fotbalist se leagă doar de Craiova!

Oficialul Științei i-a analizat apoi cariera lui Marcel Pușcaș, iar verdictul a venit rapid:

„Marcel Pușcaș n-a realizat nimic ca fotbalist! O dăm că a avut o accidentare, că și-a rupt piciorul, că n-a putut să ajungă… De parcă alții nu și-au rupt piciorul. Eu sunt o figură reprezentativă în fotbalul craiovean, fotbalul românesc, am puterea să-mi spun opinia, să caracterizez. Ca antrenor a încercat, n-a reușit! Conducător a încercat, la fel! Pe unde a trecut… e ca acidul de baterie. Are 60 și ceva de ani și e neterminat. Cum îți permiți tu să vorbești despre niște genii ale fotbalului românesc?“.

Sorin Cârțu: „Ești un om din fotbal mediocru!“

Fostul mare atacant al Craiovei Maxima, Sorin Cârțu, și-a continuat tirada, trimițându-l pe Marcel Pușcaș în rândul celor mici.

„Ceea ce au făcut colegii mei și ceea ce am făcut eu cu campioana Craiova Maxima… nu se cade să intre în discuții. Ești acolo ce ești, nu ne interesează. Stai în zona ta de confort, noi stăm în noastră de confort. Numai așa se poate conviețui în liniște și pace. Nu mai intra în zona noastră. Ești în pierdere, oricum! Nu ești la statutul nostru. E o polemică mediocră și pe mine nu mă avantajează. Nu vreau să fac parte din asta. Ești un om din fotbal mediocru! Pe unde ai încercat, n-ai realizat nimic. Nu te mai ocupa să discuți de ceilalți“, a subliniat Sorin Cârțu, la Digi.

„L-am văzut și când intră la emisiuni, face caracterizări, ce joacă echipa națională… Tu n-ai antrenat nicăieri! Ce te apuci tu să pui etichete pe prestația lui X sau Y? El vorbește de niște nevoi materiale sau salariale? Să nu ne aducem aminte ce s-a întâmplat… nu mai intru în detalii. E rușinos ce a făcut, să zică de Cămătaru, de ce fac ceilalți. Eu nu mi-am permis niciodată să fac o asemenea caracterizare, un asemenea bilanț. Cine îți permite ție să vorbești? La tine, caracteristica e mediocritatea“, a încheiat Cârțu.

Pușcaș: „Nu consider că am fost un fotbalist mediocru“

Simțindu-se, probabil, lovit în orgoliu, Marcel Pușcaș a mai avut o răbufnire la adresa lui Sorin Cârțu.

„Eu am crezut că am o relatie bazată pe respect cu Sorin Cârtu, dar se pare că din partea lui nu este așa. În primul rând nu i-am folosit numele. El iese acum și mârâie la adresa mea ca să dea bine acolo unde este și el angajat. Dar el știe că am dreptate. Nu s-a întâmplat așa cu Ungureanu și Negrilă? Așa se întâmplă și pe la CSA Steaua cu unele glorii. Legat de cariera mea de jucător, ce ați vrea eu să vă spun? Puteam să joc o finală de cupa europeană cu Steaua, dar nu a fost să fie… Nu o mai dau acum pe accidentare sau pe alte decizii pe care le-am luat atunci. Nu consider că am fost un fotbalist mediocru… Lăsați-l în pace pe Sorin Cârțu. Rodion Cămataru și Mircea Irimescu de ce nu au reacțiile astea? Vă spun eu: pentru că cei doi nu depind de ei (de banii celor de la Universitatea Craiova – n.r.). Noi avem drumul nostru și vrem să facem o figură frumoasă în campionat. Lăsați-l în place pe Sorin“, a afirmat Marcel Pușcaș, uitând că el a declanșat scandalul.

Citește și: Liga Campionilor / Chelsea și-a adjudecat trofeul în dauna echipei City