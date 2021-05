Liga Campionilor / Thomas Tuchel: „A fost o adevărată bătălie“

Antrenorul formației Chelsea, Thomas Tuchel, a reușit să cucerească, sâmbătă, trofeul Ligii Campionilor cu Chelsea, în fața rivalei din Premier League, Manchester City. Tehnicianul a susținut după meci că forța grupului a adus triumful în competiția „regină“ a Europei.

„Sunt foarte recunoscător pentru că am ajuns a doua oară în finală, dar acum a fost altfel. Am simțit că pe zi ce trece ne apropiam și mai mult de trofeu. Jucătorii au fost determinați să câștige. Am vrut să fim ‘buturuga mică care răstoarnă carul mare’. Aș fi vrut să avem mai mult curaj, dar a doua repriză a fost o adevărată bătălie. Este incredibil. Să împart bucuria cu toată lumea este cu adevărat incredibil. Nu știu încă cum să mă simt. Este cel mai important meci din Europa şi l-am câştigat. Este incredibil. Sunt foarte mândru. Aveam încredere în acest grup, nu eram favoriţi, dar împreună orice este posibil“, a spus Thomas Tuchel.

Thomas Tuchel s-a răzbunat pentru finala Ligii Campionilor pierdută anul trecut, în fața lui Bayern Munchen, pe când acesta se afla pe banca lui PSG. Ajuns pentru a doua oară consecutiv în finala Ligii Campionilor, tehnicianul de 47 de ani a izbutit să câștige competiția cu Chelsea Londra, după victoria, scor 1-0, în fața lui Manchester City.

