Formaţia de juniori sub 17 ani a Universităţii Craiova a pierdut, scor 1-2 (1-0), partida susţinută marţi, la Ovidiu – Constanţa, în faţa echipei similare a clului FC Viitorul. Disputa a contat pentru manşa tur a semifinalelor Ligii Elitelor U17.

Alb-albaştrii au deschis scorul în urma unui penalti dictat la un fault comis de Osman asupra lui Iepure. Lovitura de la 11 metri a fost transformată în gol de Ştefan Bană (’39).

Dobrogenii au întors soarta meciului în partea a doua. Eduard Rădăslăvescu a restabilit egalitatea cu un șut în vinclu de la marginea careului (’49). Rezultatul final l-a stabilit Adrian Mazilu cu o lovitură de cap, după un corner (’79).

FC Viitorul U17: Dincă – Maftei, Osman, Duțu, Curea – Rădăslăvescu, Martinovic, Bujor (’52, Borza) – Malama (’72, Sali), Băceanu (’86, Pleșa), Caragea (’52, Mazilu). Antrenor: Ionuț Mihu.

„U“ Craiova U17: Lungu – Matei, Bușu, Hrelea, Benga – Lăpădătescu (’43, Balica), Sala (’80, Geangălă), Domnu – Bană (’87, Mihart), Iepure, Cercel (’55, Zamfir). Antrenor: Alexandru Stoica.

Cartonașe galbene: Malama ’67 / Matei ’45, ’90+1, Sala ’78.

Cartonaș roșu: Matei ’90+1.

Au arbitrat: Florin Sava – Florian Vișan, Daniel Vlase.

Meciul retur este programat sâmbătă, 29 mai, de la ora 12.00, pe stadionul „Aripile“ din Craiova. „Decisivul“ va fi arbitrat de Nicolae Breoi (Ploieşti), ajutat de asistenţii Ştefan Dumitrache (Palanca), respectiv Mircea Rusu (Bertea).

În cealaltă semifinală, manșa tur: UTA Arad U17 – FCSB U17 4-1.

Alex Stoica: „S-a cam simţit oboseala la noi“

Antrenorul formaţiei sub 17 ani a Universităţii Craiova, Alexandru Stoica, a găsit explicaţia pentru înfrângerea de la Constanţa.

„S-a cam simţit oboseala la noi. Sâmbătă am jucat la Cluj, în ultima etapă, am venit la Craiova şi după am plecat a doua zi cu trenul la Constanţa ca să susţinem o semifinală la Viitorul. Era bine să avem şi noi puţin mai mult timp de refacere. E o competiţie frumoasă, lupţi din greu să ajungi până aici şi e păcat ca aceşti juniori să nu fie apţi 100%. În schimb, Viitorul a jucat sâmbătă acasă şi era deja calificată în semifinale, pe când noi am luptat pentru calificare până în ultimele două jocuri“, a spus tânărul tehnician, pentru GdS.

„Am făcut un meci bun, pe care puteam să-l şi câştigăm dacă eram mai atenţi şi mai proaspeţi. Am deschis scorul, am condus la pauză, dar am luat primul gol foarte repede în repriza a doua. Asta a contat, ne-a destabilizat puţin. Ne-am revenit şi am continuat să căutăm golul, dar nu am reuşit, în schimb ne-au marcat ei. A fost un meci foarte disputat. Oricum, nu puteai să joci un meci cu Viitorul la 0-0, pentru că are jucători buni pe flancuri, are atacanţi şi fundaşi înalţi. E riscant să joci un meci la 0-0, pentru că se poate întâmpla să primeşti gol oricând. Eu sunt mulţumit de cum s-au prezentat băieţii, au luptat pentru fiecare minge, dar ştii cum e la fotbal, câteodată şi şansa decide un rezultat“, a completat Alex Stoica.

„Trebuie să câştigăm sâmbătă!“

Tehnicianul Ştiinţei se aşteaptă la un retur dificil, dar este optimist.

„Mai avem de jucat sâmbătă şi trebuie să câştigăm acest meci! Ne dorim să ajungem să luptăm pentru titlu. Avem probleme de lot pentru retur. Matei este suspendat, Lăpădătescu a suferit o entorsă la genunchi, iar Benga va merge să joace la Under 16. Ar mai fi indisponibil şi Şandru, pe care nu l-am băgat nici acum. O să am numai juniori născuţi în 2004. Jucăm pe terenul cu iarbă naturală, nu pe cel cu gazon artificial şi sperăm să ne calificăm“, a afirmat Stoica.

Acesta nu s-a arătat încântat de prestaţia arbitrilor din tur şi speră ca în meciul viitor să nu fie probleme: „Nu vreau să vorbesc despre arbitraj, dar nu e normal ca la copii şi juniori să arbitrezi aşa. Nu a fost vorba de greşeli grave, dar au fost foarte multe erori minore care aduc adversarul peste tine. Îţi iau posesia mingii sau îţi iau o aruncare de la margine, un corner, din astea mici care te macină uşor. Sper să fie un arbitraj corect! Îmi doresc un arbitru care să nu influenzeze jocul şi să le dea copiilor ce merită, pentru că au muncit. Nu trebuie să depindă de alţi factori un meci sau o calificare“.

Citeşte şi: Villarreal şi Manchester United luptă în această seară pentru trofeul Ligii Europa