Fotbalistele de la „U“ Craiova au debutat cu victorie în campionatul U15

Echipa feminină de fotbal a Universității Craiova a debutat cu o victorie în Banat în seria 6 a Ligii de Junioare U15. „Leoaicele“ s-au impus cu 2-1 în fața formației Juventus Timișoara. Golurile craiovencelor au fost marcate de Larisa Bălăban (’13) și Isabela Lazăr (’26).

Tehnicienii echipei feminine a Universității Craiova, Aurora Ungureanu – Dobre și Marian Dobre, au început meciul cu următoarele jucătoare: Gabriela Denisa Olaru – Isabela Lazăr, Rihana Ioana Hoară, Crina Irina Cinteză, Larisa Bălăban, Alexandra Mădălina Bărăgan, Ariana Maria Mic, Anisia Maria Tică, Alexandra Mihaela Frăsineanu, Karina Daria Tudor, Maria Daniela Dudău. Pe parcursul jocului a mai intrat Clara Georgiana Gionea.

„În sfârșit am jucat și noi pe puncte! Prima etapă a fost cu emoții, dar care nu s-au regăsit și pe teren. Fetele noastre nu au dat deloc dovadă de trac, au jucat bine. Au pus în practică exact ceea ce am lucrat la antrenamente, iar asta m-a bucurat foarte mult. Au colaborat bine între ele, le-au ieșit și schemele de la fazele fixe, deci totul a decurs bine. Nu am întâlnit o echipă slabă, din contră! De aceea ne bucurăm că am reușit victoria în fața unui adversar cam de același calibru cu noi“, a declarat Aurora Ungureanu – Dobre, pentru GdS.

Liga de Junioare U15, seria 6

Etapa 1: Juventus Timișoara – Universitatea Craiova 1-2, Campionii Fotbal Club Argeș – UTA Arad 13-3.

Clasament: 1. Argeș 3 puncte (golaveraj 13-3), 2. Craiova 3 (2-1), 3. Timișoara 0 (1-3), 4. UTA 3-13.

Etapa 2 – sâmbătă, 29 mai, ora 10.00: Universitatea Craiova – UTA Arad (stadionul „Aripile“), ora 11.00: Juventus Timișoara – Campionii FC Argeș.

