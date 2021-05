Antrenorii Eugen Trică și Ovidiu Dănănae, dar și opt jucători au fost dați afară de la FCU!

Antrenorul formației FCU Craiova, Eugen Trică, a fost foarte încântat pentru promovarea echipei în Liga 1. El a sărbătorit reușita pe stadion alături de echipă și câțiva dintre invitații speciali pentru ultimul meci din Liga 2, iar la final a făcut o scurtă trecere în revistă a celor întâmplate în timpul sezonului.

„Pentru momentele astea te naști, pentru momentele astea te apuci de fotbal, pentru momentele astea te apuci de antrenorat. Ca să ajungi la final să te bucuri împreună cu suporterii, să câștigi trofee, să câștigi medalii și să iei tricoul de campion“, a spus antrenorul Eugen Trică, la finalul meciului cu Dunărea.

„Au fost momente foarte dificile. Discutam cu băieții mei la ședința tehnică, înainte de meci, și le spuneam că am trecut prin momente foarte grele. Am suferit în unele momente! Îmi aduc aminte de meciul cu Farul Constanța. În momentul în care am venit eu aici, cu acel punct am reușit să revenim pe primul loc. Am avut, iarăși, o partidă foarte dificilă, cu play-off-ul pe masă, la Reșița, unde am câștigat în zece oameni timp de 75 de minute. Băieții au luptat pentru fiecare metru de teren. Am reușit să câștigăm, să intrăm în play-off. Deci am avut cam vreo trei obiective de îndeplinit și anume: intrarea în play-off, promovarea și locul 1 la final, pentru că asta ne-am dorit cu toții, să ridicăm trofeul la Craiova și să ne bucurăm împreună cu fanii de cele întâmplate pe parcursul acestui campionat“, a spus Eugen Trică, la Digi Sport.

Conducerea a tăiat în „carne vie“

Chiar dacă a reușit promovarea, Eugen Trică nu o va conduce de pe bancă pe FCU în Liga 1. Deși a avut susținerea suporterilor din Peluza Sud, conducerea nu i-a oferit un nou contract. El a fost anunțat astăzi, la fel și secundul Ovidiu Dănănae, plus alți opt jucători, că nu mai intră în vederile clubului.

„Le mulțumim antrenorilor Eugen Trică și Ovidiu Dănănae, precum și jucătorilor Ignacio Cacheiro, Andrei Ciolacu, Călin Cristea, Abdelaye Diakite, Alexandru Gîț, Arsene Luboya, Vali Munteanu și Federico Taborda pentru ajutorul lor și le urăm mult succes în carieră“, se arată într-un comunicat postat pe pagina oficială de Facekook.

Pentru banca tehnică a lui FCU se vehiculează venirea lui Adrian Mutu.

