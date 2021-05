Astra – „U“ Craiova / Pavel Badea: „Fiţi ‘lei’ şi câştigaţi această Cupă a României!“

Fostul mare fotbalist al Băniei, Pavel Badea, aşteaptă cum mult optimism finala Cupei României, care va opune formaţiile AFC Astra şi Universitatea Craiova. Disputa este programată sâmbătă, de la ora 20.30, pe stadionul „Ilie Oană“ din Ploieşti.

„Echipa noastră să-şi confirme valoarea!“

Directorul Clubului Sportiv Universitatea Craiova a admis că locul 3 ocupat în Liga 1 nu este unul satisfăcător ţinând cont de investiţiile făcute, atât financiare, cât şi sentimentale, şi a punctat că trofeul Cupei ar face uitate nerealizările din ultimul timp.

„Statutul de favorit te obligă şi te încarcă cu responsabilitate. Să câştige, altfel va fi un sezon pierdut! În clasament ne poziţionăm mult sub ceea ce noi ne-am dorit. În momentul actual, Cupa este varianta ultimă pe care o avem pentru a salva acest sezon. Sper să reuşească şi să câştige Cupa, pentru că altfel ar fi trist pentru noi. Este clar că prezenţa suporterilor va fi o presiune în plus pentru jucători. După un an şi ceva, să joci cu spectatori, se crează o emulaţie, un spirit de competiţie mai mare decât am avut în ultimul an.

Aici se va demonstra valoarea, caracterul şi puterea de luptă a celor două echipe. Cred că aici se va face diferenţa. Cel care se va adapta mai bine la prezenţa publicului în tribună va fi cel care va câştiga. Eu cred că avem jucători valoroşi, cu pretenţii. Este adevărat că am ratat un obiectiv important, dar el a fost pus în urma valorii echipei. Sper ca de data aceasta echipa noastră să-şi confirme valoarea şi să câştige acest trofeu extrem de important. Orice trofeu este foarte important“, a spus Pavel Badea, pentru site-ul clubului.

Face apel la jucători să dea totul pe teren

Pavel Badea, unul dintre artizanii eventului din 1991, speră să-i vadă pe jucătorii lui Marinos Ouzounidis că mănâncă „terenul“ mâine seară şi că fac totul să ridice trofeul.

„În 1991, atunci când s-a câştigat şi Cupa şi campionatul, exista un grup extrem de unit şi puternic mental. Cu mulţi jucători născuţi şi formaţi în regiunea noastră. Sper ca actualul grup să dea dovadă de caracter şi de mult mai multă implicare decât au făcut-o în ultimele meciuri. Asta pentru a reuşi să ducă la îndeplinire cel de-al doilea obiectiv. Dacă pe primul, cel de campionat, l-am pierdut încă din urmă cu 4-5 etape, sper ca trofeul Cupei României să fie obiectivul care să salveze acest sezon“, a completat fostul mijlocaş al Ştiinţei.

„Jucătorii actuali trebuie să înţeleagă că această Cupă a României va fi scrisă în palmaresul individual al fiecăruia. Până la urmă, este cel mai rău să termini cu fotbalul fără să ai trecut în palmares trecut o Cupă, un campionat sau să fi câştigat ceva. Dincolo de aspectul financiar, fiecare fotbalist se mândreşte când a terminat activitatea cu ceea ce are în palmares. Fiţi ‘lei’ şi câştigaţi această Cupă a României! Ea este importantă pentru suporterii noştri, este importantă pentru palmaresul vostru, este importantă a creşte încrederea în voi şi în echipa din care faceţi parte“, a punctat Pavel Badea.

Pavel Badea: „Palmaresul este al Clubului Sportiv Universitatea Craiova“

Pavel Badea a vorbit şi despre palmares, a indicat că aceasta ar fi a 8-a Cupă şi consideră că poate avea o însemnătate mare făcând aluzie la numărul purtat de marele Ilie Balaci.

„Şi eu am avut şansa să port o bună perioadă de timp numărul 8. Acesta a mai fost purtat de marii fotbalişti ai Universităţii Craiova, Ilie Balaci fiind printre cei mai mari. Toţi ne-am dorit, cei care am venit după Ilie Balaci, să ne ridicăm măcar la o parte din înălţimea pe care a arătat-o Ilie Balaci. Sper că am reuşit măcar în parte să onorez tricoul pe măsura valorii pe care a avut-o Ilie Balaci“, a menţionat Pavel Badea.

„Sunt unul dintre cei care am fost din primul moment alături de acest proiect. Am fost prezent la toate meciurile echipei de acasă şi voi merge la toate meciurile la care timpul îmi permite. Toţi cei care vin meci de meci în tribună sunt foşti jucători de mare valoare ai clubului Universitatea Craiova. Mă refer la Sorin Cârţu, Rodion Cămătaru, Nicolae Negrilă, Nicolae Ungureanu, Aurică Beldeanu, Costică Donose… Sunt foste glorii care au făcut performanţă şi oameni cu care noi ne mândrim. Palmaresul este al Clubului Sportiv Universitatea Craiova, club de drept public, care aparţine de Ministerul Educaţiei şi în timpul căruia s-au realizat toate performanţele notabile ale acestei echipe. În momentul actual există un contract de asociere, prin care clubul care joacă în momentul actual în prima divizie are un parteneriat cu primăria şi CS Universitatea Craiova. El este clubul care reprezintă comunitatea“, a subliniat Pavel Badea.

