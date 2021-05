Marinos Ouzounidis: „Am acces în finală, dar contează doar dacă o câștigăm“

Antrenorul formației Universitatea Craiova, Marinos Ouzounidis, s-a declarat mulțumit de accederea în finala Cupei României, dar a admis că unii dintre jucătorii săi au deamăgit în returul cu Viitorul Pandurii, de la Târgu Jiu.

„După rezultatul primului meci era clar că vom juca finala. De aceea am folosit jucători care nu au evoluat prea mult și astfel să-i recuperăm pe ceilalți, care au dus greul. Trebuia să ținem cont de faptul că avem în față câteva meciuri foarte importante. De unii jucători sunt satisfăcut, iar în privința celorlalți eu știu că ei pot juca mai bine decât au făcut-o acum. Per ansamblu a fost un meci bun, mai ales că a fost pentru prima dată când jucătorii au evoluat în această formulă. Nu am avut ritmul pe care noi ni-l dorim și am făcut cadouri foarte bune adversarilor la cele două goluri ale lor“, a explicat tehnicianul elen.

„Suntem satisfăcuți că am acces în finala Cupei, dar aceasta contează doar dacă o să câștigăm trofeul. Este un singur meci, iar o finală este o finală. Am jucat multe finale în cariera mea și să spun că este ceva deosebit doar dacă te impui în acel meci și iei trofeul“, a punctat grecul.

„Jucăm pentru noi în meciurile cu CFR Cluj și FCSB, nu pentru alte echipe“

Întrebat despre Liga 1 și despre faptul că Universitatea Craiova ar putea arbitra lupta la titlu, Marinos Ouzounidis a punctat că Știința nu va face jocul nimănui și își va apăra blazonul.

„Știm că avem o mare problemă pentru postul de fundaș stânga în acest moment. Sperăm să găsim o soluție bună. Îmi doresc ca aceia care vor intra acolo să dea tot ce au mai bun și să ajute echipa. Știm că nu traversăm o perioadă bună, atât din pricina rezultatelor, cât și a problemelor de lot, dar vom juca și o vom face pentru noi. De asemenea, o să ne pregătim să fim buni în finală“, a spus Ouzounidis.

„Titlul nu mai este posibil. Am făcut câteva greșeli și de aceea ne aflăm acolo unde suntem. Dar este important pentru mine ce s-a întâmplat, pentru că am înțeles ce trebuie să facem ca să fim mai buni în noul sezon. Nu arbitrăm nicio luptă la titlu. Jucăm pentru noi în meciurile cu CFR Cluj și FCSB, nu pentru alte echipe“, a completat Marinos Ouzounidis.

