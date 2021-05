Florin Spânu: „Suntem favoriţi la accederea în barajul 2“

CSO Filiaşi susţine o partidă extrem de importantă sâmbătă, de la ora 17.30, pe teren propriu. Elevii lui Mario Găman o întâlnesc pe Corona Braşov pe stadionul „Orăşenesc“, în manşa secundă a barajului 1 de promovare în Liga 2, şi au de „întors“ acel 0-1 înregistrat în Ardeal.

Preşedintele grupării doljene, Florin Spânu, s-a arătat optimist în privinţa deznodământului confruntării de sâmbătă şi a dublei cu ardelenii.

„Eu zic că suntem favoriţi la accederea în barajul 2, după ce am văzut în primul joc, de la Braşov. Am mare încredere în jucătorii mei! Chiar îmi făceam nişte calcule şi dacă ne uităm bine în lot avem numai jucători cu mare experienţă, care au evoluat la Liga 2 şi Liga 1. În afară de portar şi de juniori, bineînţeles. I-am văzut la antrenamente în această săptămână şi sunt foarte montaţi. Ne pare rău că am pierdut la Braşov, nemeritat spun eu. Un egal era echitabil, dar asta este. Probabil că aşa am fost sortiţi şi totul să se decidă la noi. Abia aştept meciul! Băieţii sunt pregătiţi din toate punctele de vedere şi cu siguranţă la finalul partidei vom fi echipa care va merge la cel de-al doilea baraj“, a declarat Florin Spânu, pentru GdS.

Baraj 1, Liga 2 (retur)

Programul meciurilor din manşa a doua a barajului 1 de promovarea în Liga 2:

Sâmbătă, 15 mai – ora 11.30: CSA Steaua Bucureşti – Mostiştea Ulmu (2-0 în tur); ora 17.30: Dacia Unirea Brăila – Bucovina Rădăuţi (0-2), Foresta Suceava – ACS Suporter Club Oţelul Galaţi (0-3), ACSO Filiaşi – Corona Braşov (0-1), Vediţa Coloneşti – ACS SR Municipal Braşov (1-0), Viitorul Şelimbăr – Crişul Chişineu Criş (2-0), Şoimii Lipova – Măgura Cisnădie (1-2), CSO Cugir – SCM Zalău (0-2), Unirea Dej – Minaur Baia Mare (0-0).

Duminică, 16 mai – ora 11.30: FCSB II – CS Afumaţi (1-0).

