Mario Găman nu s-a speriat deloc de Corona: „Am pierdut nemeritat!“

Antrenorul formaţiei CSO Filiaşi, Mario Găman, consideră nemeritată înfrângerea suferită sub Tâmpa, 0-1 cu Corona Braşov, din manşa tur a barajului 1 de promovare în Liga 2. Reamintim că doljenii au primit gol direct din corner, autor fiind experimentatul atacant Marian Cristescu (36 de ani).

„A fost o partidă echilibrată, scorul nu reflectă realitatea din teren. Am pierdut nemeritat! Un rezultat de egalitate era echitabil. Păcat că nu am ştiut să gestionăm şi să profităm în acele 3-4 situaţii bune de poartă pe care ni le-am creat. Nu am fost inspiraţi să înscriem măcar un gol, care ar fi fost de aur pentru noi în retur. Am primit un gol la o fază fixă, pentru că noi nu am fost concentraţi 100%. Era un corner, unde ei nu puneau presiune pe noi. Din contră, noi eram cei care conduceam jocul atunci. Noi eram echipa pozitivă, care încerca să ducă jocul spre poarta adversă, dar, dintr-o neatenţie, s-a primit acest gol.

Se întâmplă, ăsta este fotbalul! Greşelile fac parte din joc. Sperăm ca în retur să nu mai comitem astfel de greşeli şi să fim inspiraţi în faţa porţii, să putem marca goluri şi atunci rezultatul va fi pozitiv şi să ne putem bucura. Per ansamblu am demonstrat, inclusiv în faţa celor de la Corona Braşov, că suntem o echipă bună, preocupată de fotbal, care arată bine şi se implică ofensiv. Noi nu am mers acolo ca să ne apărăm. În ciuda rezultatului negativ cred că am făcut o figură frumoasă, cu toate că se putea mult mai mult, din punctul meu de vedere“, a declarat Mario Găman, pentru GdS.

Mario Găman, despre retur: „Sunt foarte optimist!“

Manşa secundă a barajului de promovare se va juca sâmbătă, 15 mai, de la ora 18.00, pe stadionul „Orăşenesc“ din Filiaşi. Mario Găman crede că are cu ce să le răspundă braşovenilor şi CSO să sărbătorească accederea în barajul 2 de promovare.

„Cred că ei vor veni să apere rezultatul din tur. Şi acum, prin formula pe care au aliniat-o, cred că şi-au dorit foarte mult să nu primească gol. Este strategia lor, modul lor de a gândi. Cred că la fel vor proceda şi în retur. Vor veni să se apere şi când au posibilitatea vor încerca să ne surprindă pe contraatac. Dar eu sper ca băieţii să fie pregătiţi şi să respecte exact ceea ce le cerem. Trebuie să joace exact cum pregătim noi jocul. O să venim şi cu ceva în plus. Vom scoate ceva atuuri şi astfel cred că o să ne putem bucura împreună pentru barajul următor. Sperăm ca în retur să fim mai concentraţi, mai siguri pe noi şi să putem marca măcar de două ori. Sunt foarte optimist“, a subliniat Mario Găman.

Rezultatele meciurilor din prima etapă a barajului de promovare în Liga 2:

Vineri, 7 mai:

Corona Brașov – CSO Filiași 1-0

Sâmbătă, 8 mai:

ACS SR Brașov – Vedița Colonești 0-1, ACS Mostiștea Ulmu – CSA Steaua 0-2, Bucovina Rădăuți – Dacia Unirea Brăila 2-0, Oțelul Galați – Foresta Suceava 3-0, Crișul Chișineu Criș – Viitorul Șelimbăr 0-2, Măgura Cisnădie – Șoimii Lipova 2-1, SCM Zalău – CSO Cugir 2-0, Minaur Baia Mare – Unirea Dej 0-0.

Duminică, 9 mai:

ora 11.45: CS Afumați – FCSB II.

