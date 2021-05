Liga 2 / Eugen Trică a criticat arbitrajul de la Timișoara

FCU Craiova a pierdut în Banat, 1-2 cu ASU Poli Timișoara, și aratat ocazia de a promova matematic în Liga 1. Eșecul înregistrat a venit la pachet și cu acuze la adresa arbitrilor din partea antrenorului Eugen Trică.

„Felicit Timișoara! Într-adevăr, s-au mobilizat foarte bine pentru meciul cu noi. Din păcate, n-am reușit să câștigăm 3 puncte foarte importante. Vreau să-mi felicit băieții pentru repriza a doua când, într-adevăr, am jucat fotbal, au presat, am avut ocazii. Din păcate, a fost prea târziu. Vreau să felicit și brigada de arbitri, pentru că Timișoara a avut astăzi un arbitraj foarte bun. Mi-aș dori și eu să am un asemenea arbitraj pe «Ion Oblemenco», sincer“, a spus Eugen Trică, la Digi.

„Nu ne-am gândit la lucrul acesta (la promovarea din punct de vedere matematic – n.r.). Luăm totul pas cu pas. Am venit aici să câștig 3 puncte, dar asta a fost să fie. Am spus dinainte că se va juca până în ultima etapă“, a mai afirmat tehnicianul.

FCU Craiova poate rezolva ecuația promovării în runda următoare, a 8-a, din play-off-ul Ligii 1. Echipa antrenată de Eugen Trică va evolua joi, 13 mai, de la ora 17.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, împotriva formației Csikszereda Miercurea Ciuc.

