Liga Campionilor / City s-a calificat în premieră în finală în dauna echipei PSG

Manchester City s-a calificat în premieră în finala Ligii Campionilor, marţi seara, după ce a învins-o pe Paris Saint-Germain cu scorul de 2-0 (1-0), pe teren propriu, în manşa secundă a semifinalelor. City, după 2-1 la Paris, s-a impus şi în retur, prin „dubla“ algerianului Riyad Mahrez (’11, ’63).

De menţionat faptul că PSG, finalista ediţiei trecute, a acuzat absenţa atacantului său vedetă Kylian Mbappe, accidentat şi rămas pe banca de rezerve.

Manchester City: Ederson Moraes – Kyle Walker, John Stones, Ruben Dias, Oleksandr Zincenko – Bernardo Silva (’82, Raheem Sterling), Fernandinho, Ilkay Gundogan – Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne (’82, Gabriel Jesus), Phil Foden (’85, Sergio Aguero). Antrenor: Pep Guardiola.

PSG: Keylor Navas – Alessandro Florenzi (’75, Colin Dagba), Marquinhos, Presnel Kimpembe, Abdou Diallo (’83, Mitchel Bakker) – Ander Herrera (’62, Julian Draxler), Leandro Daniel Paredes (‘ Danilo Pereira) – Angel Di Maria, Marco Verratti, Neymar – Mauro Icardi (’62, Moise Kean). Antrenor: Mauricio Pochettino.

Cartonaşe galbene: Herrera ’22, Verratti ’71, Zincenko ’71, De Bruyne ’74, Kimpembe ’87, Danilo ’89.

Cartonaş roşu: Di Maria ’69.

A arbitrat: Bjorn Kuipers (Olanda).

În finala din 29 mai, de la Istanbul, Manchester City o va înfrunta pe Chelsea sau Real Madrid (1-1 în tur).

Guardiola: „Această finală validează munca din ultimii patru ani“

Antrenorul formaţiei Manchester City, Pep Guardiola, consideră că accederea în finală reprezintă o confirmare a muncii depuse în ultimii patru ani în cadrul clubului englez.

„Această finală validează munca din aceşti ultimi patru ani. Liga Campionilor este cea mai dificilă competiţie, iar calificarea în finală a fost cel mai greu lucru de atins pentru noi. Am eliminat o echipă care reuşise să le învingă în tururile anterioare pe FC Barcelona şi Bayern Munchen. Am suferit mult, dar am jucat mai bine în partea secundă. Este o victorie foarte importantă pentru noi“, a spus Guardiola.

Antrenorul spaniol a disputat ultima sa finală în Champions League în anul 2011, când se afla la cârma formaţiei FC Barcelona, cu care a câştigat de două ori cel mai preţios trofeu din fotbalul european (2008, 2011).

Guardiola se pregăteşte să sărbătorească al treilea său titlu de campion al Angliei alături de Manchester City, cu care nu reuşise însă să treacă de sferturile de finală în Liga Campionilor, de la sosirea sa pe Ettihad Stadium, în 2016.

„Sunt foarte mândru. Primul meu gând a fost pentru cei care n-au putut juca astăzi. Toată lumea şi-a adus contribuţia la această Ligă a Campionilor. Acum este momentul să ne bucurăm. Avem trei săptămâni să ne pregătim pentru finală“, a mai spus Guardiola, citat de Agerpres.

Mauricio Pochettino: „Suntem decepţionaţi“

Argentinianul Mauricio Pochettino, antrenorul echipei Paris Saint-Germain, a precizat că este decepţionat.

„Toţi suntem decepţionaţi, am respectat bine planul de joc. Rezultatul este însă cel mai decepţionant. La acest nivel, trebuie şi un pic de şansă, dar de data aceasta nu a fost pentru noi. Echipa a dat totul şi sunt mândru de asta. Am comis greşeli în apărare, dar sunt lucruri care se întâmplă în fotbal. Echipa nu a abandonat însă niciodată. Dacă analizăm cele două meciuri, noi am dominat o echipă care este foarte complicat de dominat. Dar ai nevoie de un mic procent de şansă pentru a înscrie în momentele cheie. Sunt mândru de echipa mea, dar o felicit pe Manchester City.

Sunt însă decepţionat. Consider că meritam mai mult. Dar Manchester City a fost mai eficientă decât noi, a reuşit să înscrie golurile de care avea nevoie. Noi ne-am făcut meciul pe care ni-l propusesem şi am ajuns aici după ce am învins echipe ca Barcelona sau Bayern Munchen. Echipa nu a abandonat niciodată. Ea s-a bătut până în ultimul moment. Am jucat în 10 oameni în tur şi în retur, timp de 35, 40 de minute, ceea ce este un mare dezavantaj. Nu a fost pentru noi“, a spus Pochettino.

