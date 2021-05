Jose Mourinho este decis să mai stea puțin pe margine

Jose Mourinho a declarat că nu se grăbeşte să revină pe banca tehnică a unei alte echipe, după ce a fost demis de Tottenham Hotspur pe 19 aprilie, informează Agerpres. Portughezul de 58 ani şi-a pierdut postul după un un retur dezamăgitor în Premier League al lui Tottenham, care a ieşit din zona cupelor europene. Mourinho a fost demis cu şase zile înainte ca Spurs să joace finala Cupei Ligii engleze, pierdută în faţa lui Mnchester City (0-1).

„Nu am planuri. Duc o viaţă normală. Mă simt proaspăt. Sunt calm. Sunt în vacanţă. Am mai mult timp să-mi fac temele şi analizele. Voi aştepta să revin în fotbal. Nu doar la clubul potrivit ci şi cu cultura potrivită. Poate că o revenire în sezonul viitor este prematură, vom vedea“, a declarat Mourinho pentru The Times.

Lusitanul va fi unul dintre experţii ziarului The Sun pentru EURO 2020.

Tottenham era lider în decembrie, dar apoi a urmat o cădere constantă şi acum ocupă locul 7 cu 53 puncte, înaintea meciului de duminică cu Sheffield United.

