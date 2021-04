„U“ Craiova – FCSB 2-0 / Marinos Ouzounidis, mândru de „leii“ săi

Antrenorul formației Universitatea Craiova, Marinos Ouzounidis, a fost mulțumit de succesul obținut cu FCSB. El a apreciat repriza secundă mai mult decât pe prima și acum vrea ca alb-albaștrii să rămână concentrați pentru jocul din deplasare, cu Academica Clinceni.

„Toate meciurile sunt dificile acum, în play-off. Am muncit mult în acest joc și am fost disciplinați. În prima repriză am făcut unele greșeli, am pierdut mingea ușor, apoi le-am facilitat unele contraatacuri. În partea secundă băieții au făcut exact ce le-am cerut. S-au apărat compact după ce am rămas în 10 oameni, am închis spațiile și am găsit breșele în apărarea lor. Vreau să-mi felicit jucătorii, au dat totul pe teren!“, a spus tehnicianul elen.

„Vreau să rămânem concentrați. Le-am spus băieților că, acum, cea mai dificilă partidă devine cea de duminică. În momentul acesta suntem pe locul 3, iar asta înseamnă că trebuie să-l apărăm în primă fază. Apoi o să luptăm pentru locul 2 și apoi vom vedea. Mai sunt destule meciuri în față, nu avem timp să ne gândim la altceva decât la următorul meci, cel cu Clinceni. O să vedem ce va fi. Avem câțiva jucători accidentați, dar sper să găsim soluții“, a completat Marinos Ouzounidis.

Liga 1 / play-off, etapa 4:

Miercuri, 28 aprilie: Sepsi Sf. Gheorghe – Academica Clinceni 1-0, CFR Cluj – FC Botoșani 2-0.

Joi, 29 aprilie: Universitatea Craiova – FCSB 2-0.

Clasament: 1. CFR Cluj 41 puncte (golaveraj 7-2), 2. FCSB 39 (5-5), 3. Universitatea Craiova 37 (5-2), 4. Sepsi 30 (3-2), 5. FC Botoşani 25 (4-6), 6. Academica Clinceni 22 (1-8).

Etapa 5:

Sâmbătă, 1 mai – ora 17.30: FC Botoșani – Sepsi Sf. Gheorghe.

Duminică, 2 mai – ora 21.00: Academica Clinceni – Universitatea Craiova.

Luni, 3 mai – ora 20.30: FCSB – CFR Cluj.

Liga 1 / play-out, etapa 4:

Marţi, 27 aprilie: AFC Hermannstadt – Gaz Metan Mediaș 1-2, FC Argeş – UTA Arad 4-1.

Miercuri, 28 aprilie: Chindia Târgoviște – Astra Giurgiu 0-0.

Joi, 29 aprilie: Poli Iași – FC Viitorul 0-3, Dinamo – FC Voluntari 2-0.

Clasament: 1. Chindia Târgovişte 30 (5-0), 2. FC Argeş 27 (5-2), 3. UTA Arad 25 (3-5), 4. Gaz Metan Mediaş 24 (7-4), 5. Astra Giurgiu 24 (3-2), 6. FC Voluntari 23 (3-3), 7. FC Viitorul 22 (4-2), 8. Dinamo 18 (3-5), 9. AFC Hermannstadt 16 (3-7), 10. Poli Iaşi 14 (0-6).

Etapa 5:

Vineri, 30 aprilie – ora 17.30: Gaz Metan Mediaș – FC Argeş.

Sâmbătă, 1 mai – ora 15.00: UTA Arad – Chindia Târgoviște.

Duminică, 2 mai – ora 13.30: Astra Giurgiu – Poli Iași, ora 16.00: FC Voluntari – Hermannstadt, ora 18.30: FC Viitorul – Dinamo.

Citește și: „U“ Craiova – FCSB 2-0 / Nu vă fie pică, Ştiinţa se ridică!