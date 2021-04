Liga 3 / CSO Filiași a capotat la Potcoava și a terminat pe locul 2

CSO Filiași a pierdut astăzi, scor 1-2, în Olt, în fața formației Petrolul Potcoava și a încheiat campionatul regular pe locul 2 în seria 6. Doljenii au deschis scorul prin Cristian Poiană (’51). Gazdele au restabilit egalitatea în minutul 89, iar în 93 au marcat golul victoriei. Ambele reușite au fost semnate de Alin Florica.

Petrolul Potcoava: Sebastian Cochinescu – Eugen Militaru, Dragoș Bîrlădeanu, Alin Florica, Damian Nicolae (’65, Tiberiu Mihai), Dan Cîrciumaru, Teodor Preda, Marco Popa (’83, Marian Burlea), Daniel Turlea (’46, Marius Neicu), Adrian Vlad, Laurențiu Ana (’83, Cătălin Dumitru). Antrenor: Iulian Pîrvulescu.

CSO Filiași: Florin Bănuță – Robert Dănescu, Ionuț Tătaru, Eduard Dina, Cosmin Calu, Andrei Vaștag (’90, Andrei Șendroiu), Marius Duriță, Cristian Poiană, Dragoș Săulescu (’61, Daniel Mărgărit), Alex Fotescu, Cătălin Manolache (’46, Răzvan Vespe). Antrenor: Mario Găman.

Cartonașe galbene: Ana ’61, Neicu ’75, Florica ’90+3, Burlea ’90+3 / Vespe ’90+2.

Au arbitrat: Andrei Țiții – Adrian Păunescu, Ion Onicescu.

Observatori: Mitu Roșu, Iulian Ivan.

Liga 3, seria 6

Etapa 18 (ultima din campionatul regular) – vineri, 30 aprilie: Unirea Bascov – FC Pucioasa 5-3, CSM Alexandria – Flacăra Moreni 7-0, Petrolul Potcoava – CSO Filiași 2-1, Academica II Clinceni – Vediţa Coloneşti 2-3, Sporting Roşiori – Universitatea II Craiova 3-2.

Clasament: 1. Vediţa Coloneşti 37 puncte (golaveraj 36-16), 2. CSO Filiaşi 35 (35-17), 3. Sporting Roşiori 31 (28-20), 4. CSM Alexandria 30 (31-17), 5. Unirea Bascov 30 (33-24), 6. FC Pucioasa 28 (26-21), 7. Flacăra Moreni 22 (25-31), 8. Petrolul Potcoava 18 (18-32), 9. Universitatea II Craiova 9 (28-40), 10. Academica II Clinceni 8 (14-55).

Cu brașovenii la baraj

Locul 2 ocupat la finalul celor 18 runde îi permite echipei CSO Filiași să susțină primul baraj de promovare în Liga 2. Oponenta grupării doljene va fi Corona Brașov, prima clasată din seria 5. Turul va avea loc la Brașov, pe 8 mai, iar returul la Filiași, pe 15 mai.

Altfel, Vedița Colonești (locul 1 în C6) va juca la baraj împotriva formației ACS SR Brașov (locul 2 în C5).

În cazul în care CSO Filiași o va elimina pe Corona Brașov, trupa lui Mario Găman o va întâlni în barajul 2 pe învingătoarea dintre Vedița și SR Brașov. Prima manșă a barajului 2 va avea loc pe 22 mai, iar cea de-a doua pe 29 mai.

Mario Găman: „Noi curatările, alții cu eficiența“

Antrenorul formației CSO Filiași, Mario Găman, s-a arătat dezamăgit de prestația elevilor săi din finalul partidei cu Petrolul Potcoava. Cât despre dubla cu broșovenii de la Corona, Găman crede că are soluții să obțină rezultatele dorite.

„Suntem supărați după meciul ăsta. Să ai 7-8 ocazii și să iei un gol în ultimul minut de joc… A fost un fault clar la Dănescu, nu l-a dat și am primit gol. Ei au avut două ocazii mari și late, dintr-un corner și o lovitură liberă. În rest, nimic. Dar ăștia suntem noi! Așa am fost tot anul: noi cu ratările, alții cu eficiența. Ne pare rău că nu am încheiat pe primul loc“, a declarat Mario Găman, pentru GdS.

„Sâmbătă o să jucăm la Brașov, cu Corona și sperăm să ne revenim din punct de vedere mental până atunci. Am văzut 4-5 meciuri ale brașovenilor și pot spune că au o echipă bună, dar nu invincibilă. Totul depinde de noi, cât de bine o să ne concentrăm și cât de inspirați o să fim la ora jocului. Putem să ne vedem visul cu ochii, dar trebuie să gestionăm foarte bine lucrurile în zilele următoare“, a punctat Mario Găman.

