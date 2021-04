Liga Campionilor / Manchester City a „pedepsit-o“ pe PSG chiar pe „Parc des Princes“

Manchester City a făcut un pas important spre finala Ligii Campionilor. „Cetăţenii“ au învins-o pe Paris Saint-Germain cu scorul de 2-1 (0-1), miercuri seara, chiar pe „Parc des Princes“, în prima manşă a semifinalelor. Finalista ediţiei trecute a deschis scorul prin Marquinhos (’15). Echipa antrenată de Pep Guardiola a întors rezultatul în repriza secundă. Britanicii au marcat prin Kevin De Bruyne (’64) şi Riyad Mahrez (’71).

De menţionat faptul că gruparea din Hexagon a evoluat în inferioritate numerică din minutul 77. Idrissa Gueye a primit cartonaşul roşu pentru un fault brutal asupra lui Gundogan.

Manchester City are acum 18 victorii consecutive în deplasare în toate competiţiile, pierzând doar două meciuri din ultimele 29 jucate în Champions League.

PSG: Keylor Navas – Alessandro Florenzi, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Mitchel Bakker – Idrissa Gana Gueye, Leandro Daniel Paredes (’83, Ander Herrera) – Angel Di Maria (’80, Danilo Pereira), Marco Verratti, Neymar – Kylian Mbappe. Antrenor: Mauricio Pochettino.

Manchester City: Ederson Moraes – Kyle Walker, John Stones, Ruben Dias, Joao Cancelo (’61, Aleksandr Zincenko) – Ilkay Gundogan, Rodri, Kevin De Bruyne – Riyad Mahrez, Bernardo Silva, Phil Foden. Antrenor: Pep Guardiola.

Manşa secundă se va juca marţi, la Manchester

La finalul jocului, antrenorul parisienilor, Mauricio Pochettino, s-a arătat dezamăgit de modul cum s-au primit golurile, dar a avut totodată şi un discurs motivaţional cu privire la returul de săptămâna viitoare.

„Au fost două reprize distincte. În prima parte am jucat bine, ne-am creat ocazii şi am marcat. Partea secundă nu a fost prea bună. Am primit accidental cele două goluri, dar ei au fost mai periculoşi în atac decât noi. Sunt dezamăgit de modul cum am primit aceste goluri, mai ales că vorbim despre o semifinală. Chiar doare! În fotbal trebuie să crezi. Avem şase zile la dispoziţie ca să pregătim foarte bine returul, ca să marcăm acolo şi să ne calificăm în finală. Este adevărat că presiunea este şi mai mare pe umerii noştri, dar trebuie să-i facem faţă“, a declarat Mauricio Pochettino.

De partea cealaltă, tehnicianul „cetăţenilor“, Pep Guardiola, a fost încântat de jucătorii săi pentru tăria de caracter de care au dat dovadă.

„Nu a început prea bine jocul, dar am strâns rândurile în partea secundă. La 1-0 nu am avut o posesie bună. Acest club nu are o vastă experienţă la acest nivel de Liga Campionilor. Dar nu ne-am pierdut cu firea când am văzut că suntem conduşi şi asta pentru că avem fotbalisti valoroşi, cu o mentalitate bună. Uneori trebuie să fim mai relaxaţi, să jucăm cu mai mult calm. Am schimbat puţin lucrurile în repriza secundă, am făcut un pressing, ceea ce nu este uşor avându-i adversari pe Neymar, Mbappe şi Di Maria. De aceea sunt foarte mulţumit. Toată lumea şi-a făcut treaba foarte bine în repriza a doua. Ne bucurăm de victorie, dar nu s-a încheiat lupta. Ne aşteaptă o partidă foarte grea în retur“, a declarat Pep Guardiola.

