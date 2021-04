Liga 2 / Eugen Trică, după remiza de la Călăraşi: „Nu e bine ce se întâmplă!“

FCU Craiova a remizat, scor 1-1, la Călăraşi, cu Dunărea, iar la finalul întâlnirii Eugen Trică a făcut o criză de nervi. Tehnicianul liderului a acuzat maniera de arbitraj a centralului Horia Gabriel Mladinovici şi a asistenţilor Vlad Bârleanu şi Mihăiță Necula.

„Sunt mulțumit de joc, nu şi de rezultat. Trebuia să câștigăm, meritam să câștigăm azi. Am avut câteva ocazii, n-am marcat, asta este. Maniera de arbitraj a lăsat din nou de dorit. Eu spun mereu că arbitrii nu sunt pregătiți. Nu se poate așa ceva! Au fost multe situații judecate pro Călărași. Am dominat jocul, am avut posesia, am avut ocazii, n-am ce să le reproșez jucătorilor. Nu știu dacă asta este valoarea arbitrilor sau dacă cineva ne vrea răul, dar trebuie să se gândească cineva și la noi, la antrenori. Eu pun suflet, pregătesc bine meciurile și la meci întâlnim o asemenea brigadă. Nu e bine ce se întâmplă, parcă ne-am întors pe vremea lui nea Jean Pădureanu, Pinalti (Gheorghe Ștefan – n.r.). Nu înțeleg de unde apare răutatea asta. Ar trebui să fim lăsați să jucăm fotbal. Dacă e fault, dă fault, dacă e aut, dă aut! Nu știu ce se întâmplă cu arbitrii noștri. Mioveni de trei etape este mașinăria de fotbal. Este o echipă bună, solidă, trebuie să câștigăm acest meci. Nu e nimic decis! Se va juca până în ultima etapă“, a spus Eugen Trică, la Digi.

Cristi Pustai: „Nu am depus armele“

De partea cealaltă, tehnicianul Dunării Călărași, Cristi Pustai, nu a renunțat la gândul promovării.

„A fost un meci destul de frumos, intens, cu amblele echipe care au vrut să ia toate punctele. S-a jucat într-un ritm bun. Știți că eu zic mereu că e rezultatul corect, dacă e pe tabelă, dar e clișeu. Am fi meritat dacă dădea Alami, singur cu portarul, și apoi la acea încercare de la distanță. Știam că e o echipă puternică la faze fixe, noi am remediat din greșelile făcute în celelalte jocuri, adică am fost mai puternici în defensivă, dar totuși am luat iarăși gol la un corner. Este un punct, lupta merge mai departe. S-a terminat un tur, dar nu s-a desprins nimeni, lupta e în desfășurare și Dunărea are șansele ei“, a spus Cristi Pustai.

Liga 2, etapa 5

Play-off:

Sâmbătă, 24 aprilie: ASU Poli Timișoara – Csikszereda Miercurea Ciuc 0-1, FC Rapid – CS Mioveni 1-1.

Luni, 26 aprilie: Dunărea Călăraşi – FCU Craiova 1-1.

Clasament: 1. FCU 46 puncte (golaveraj 5-2), 2. Rapid 43 (8-4), 3. Mioveni 42 (10-2), 4. Călăraşi 39 (5-11), 5. Csikszereda 36 (3-5), 6. ASU Poli 33 (1-8).

Etapa viitoare:

Vineri, 30 aprilie – ora 15.00: ASU Poli Timișoara – Dunărea Călăraşi, ora 20.00: FCU Craiova – CS Mioveni.

Sâmbătă, 1 mai – ora 20.00: Rapid – Csikszereda Miercurea Ciuc.

Play-out, Grupa A:

Sâmbătă, 24 aprilie: Pandurii Târgu Jiu – Ripensia Timișoara 0-3, Universitatea Cluj – Metaloglobus Bucureşti 2-0, CSM Slatina – Farul Constanţa 1-3. Comuna Recea a stat.

Clasament: 1. Farul 39 (7-4), 2. „U“ Cluj 36 (8-5), 3. Metaloglobus 36 (3-5), 4. Ripensia 33 (8-3), 5. Recea 29 (10-6), 6. Slatina 19 (6-10), 7. Pandurii 14 (3-12).

Etapa viitoare:

Vineri, 30 aprilie – ora 11.00: Comuna Recea – CSM Slatina, Metaloglobus Bucureşti – Pandurii Târgu Jiu.

Sâmbătă, 1 mai – ora 12.30: Farul Constanţa – Universitatea Cluj. Ripensia stă.

Play-out, Grupa B:

Vineri, 23 aprilie: Gloria Buzău – Aerostar Bacău 3-0.

Duminică, 25 aprilie: Viitorul Pandurii Târgu Jiu – CSM Reșița 4-3, Unirea Slobozia – Petrolul Ploieşti 1-1. Concordia Chiajna a stat.

Clasament: 1. Petrolul 39 (6-4), 2. Viitorul Pandurii 38 (13-14), 3. Buzău 34 (8-3), 4. Chiajna 31 (5-4), 5. Reșița 25 (7-5), 6. Slobozia 25 (5-3), 7. Bacău 10 (2-13).

Etapa viitoare:

Vineri, 30 aprilie – ora 11.00: Concordia Chiajna – Viitorul Pandurii Târgu Jiu, CSM Reșița – Gloria Buzău, Aerostar Bacău – Unirea Slobozia. Petrolul stă.

