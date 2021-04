Liga 3 / CSO Filiaşi scrie istorie! Doljenii sunt cu gândul la promovare

CSO Filiaşi s-a impus cu 7-0 în jocul de sâmbătă, cu Academica II Clinceni, a revenit pe prima poziţie în Liga 3, seria 6. Toată lumea a început să se gândească acum la meciurile din barajul de promovare în eşalonul secund.

Contează mult locul pe care va încheia campionatul gruparea doljeană. În ideea aceasta, CSO Filiaşi trebuie să se impună în ultimul meci din campionatul regular, cu Petrolul Potcoava, în deplasare, vineri, 30 aprilie, de la ora 15.00 şi să-şi asigure locul 1. Acest lucru i-ar aduce în baraj ocupanta locului 2 din seria 5, adică pe ACS SR Municipal Braşov sau CS Blejoi, ambele având 27 de puncte. În cazul unei înfrângeri în Olt, coroborate cu un succes al Vediţei Coloneşti la Academica II Clinceni, ce ar conduce-o pe CSO Filiaşi pe locul secund în C6, doljenii ar urma să dea piept la baraj cu prima clasată în seria 5, adică CSM Corona Braşov (43 de puncte).

Mario Găman, fericit şi optimist

La finalul întâlnirii cu Academica II Clinceni, antrenorul formaţiei CSO Filiaşi, Mario Găman, a fost fericit pentru victorie şi pentru asigurarea participării în barajul de promovare. El este convins că jucătorii săi nu se vor relaxa şi vor câştiga şi la Potcoava. Cât despre baraj, acesta îşi doreşte să nu mai existe probleme medicale în lot, ca să poată alinia cel mai bun 11 în cele două partide decisive.

„Aşteptarea a luat sfârşit. Înaintea acestui joc, prin prisma rezultatelor de sâmbătă, ştiam că participăm 100% la baraj. Băieţii au rămas concentraţi, au practicat un joc excelent, au arătat fotbal, au dat multe goluri şi vreau să-i felicit. Jos pălăria în faţa lor pentru tot ce au făcut până acum şi tot ce au realitat! Suntem pe primul loc după atâtea etape şi cu siguranţă ne dorim să câştigăm şi meciul cu Potcoava.

Sperăm să ieşim sănătoşi şi apoi, uşor-uşor, să pregătim meciurile ce vor urma. Recunosc că mă gândesc deja la meciurile de baraj. Dar ştim, totodată, că mai avem un hop de trecut, pentru a termina pe primul loc. Analizăm în acelaşi timp jocurile posibilelor adversare de la baraj. Ştim cine este acolo, pe primul loc, pentru al doilea loc încă se mai joacă. Noi suntem pregătiţi din toate punctele de vedere şi sperăm ca la ora primului joc de baraj să fim bine“, a declarat Mario Găman, pentru GdS.

„Armăşelu a suferit o accidentare urâtă la Roşiori, dar sperăm să-l recuperăm până la ora primului joc. Sper să am tot lotul valid şi toată lumea să fie pregătită pentru ce va urma. Vreau să mulţumesc tuturor colaboratorilor mei: Dan Staicu, Cosmin Fruntelată, Vodiţă, Alin Pîrvuică, preşedintelui Florin Spânu şi tuturor celor din conducerea oraşului. Le mulţumim tuturor celor care au fost lângă noi“, a completat tehnicianul lui CSO Filiaşi.

Foto: Alex Vîrtosu

Jucătorii au rămas concentraţi asupra meciului cu Potcoava

Deşi entuziasmul este mare, jucătorii echipei CSO Filiaşi au rămas conectaţi şi concentraţi la campionatul regular. Ei nu concep să nu se impună la Petrolul Potcoava, să termine pe primul loc şi astfel să-şi crească şansele de a promova.

„Mă bucur a ieşit un joc frumos, cu multe goluri. Aveam mare nevoie aşa ceva, pentru că noi la fiecare meci ne creăm foarte multe ocazii, dar şi ratăm foarte mult. Acum ne-a ieşit jocul aşa cum am vrut. Mai avem un meci, la Potcoava, destul de greu. Sper să-l câştigăm, să terminăm pe primul loc. Într-adevăr, ne gândim şi la baraj. O să vedem ce o fi. Jucăm tur-retur şi care este mai bun câştigă“, a declarat căpitanul Cosmin Calu, pentru GdS.

„Suntem acolo unde merităm şi aşteptăm ultima etapă să confirmăm ce am făcut tot campionatul. Ne gândim la baraj, iar staff-ul tehnic a început să studieze posibilele adversare. Emoţii nu avem, pentru că suntem jucători cu experienţă majoritatea. Sm mai trecut prin astfel de momente“, a punctat fundaşul Cristian Poiană.

„Mă bucur că am intrat bine, că am marcat şi că am reuşit să revin după o perioadă grea, cu accidentări. Important este că am câştigat şi sper să o facem şi în ultima etapă, pentru a ne asigura primul loc. Nu ne aşteptam să învingem la o asemenea diferenţă, dar aveam încredere în unitatea grupului. Ştim că avem o echipă foarte bună şi asta s-a văzut şi pe tabelă. Ne gândim şi la baraj, dar înainte de acesta mai avem un meci la Potcoava.Trebuie neapărat să-l câştigăm ca să ne asigurăm primul loc“, a subliniat atacantul Daniel Mărgărit.

Liga 3, etapa 17

Vineri, 23 aprilie: Universitatea II Craiova – Unirea Bascov 1-2, Vediţa Coloneşti – Sporting Roşiori 2-0, Flacăra Moreni – Petrolul Potcoava 0-0, FC Pucioasa – CSM Alexandria 0-0.

Sâmbătă, 24 aprilie: CSO Filiaşi – Academica II Clinceni 7-0.

Clasament: 1. CSO Filiaşi 35 puncte (golaveraj 34-15), 2. Vediţa Coloneşti 34 (33-14), 3. Sporting Roşiori 28 (25-18), 4. FC Pucioasa 28 (23-16), 5. CSM Alexandria 27 (24-17), 6. Unirea Bascov 27 (28-22), 7. Flacăra Moreni 22 (24-23), 8. Petrolul Potcoava 15 (15-30), 9. Universitatea II Craiova 9 (26-37), 10. Academica II Clinceni 8 (12-52).

Etapa viitoare (ultima) / vineri, 30 aprilie – ora 15.00: Unirea Bascov – FC Pucioasa, CSM Alexandria – Flacăra Moreni, Petrolul Potcoava – CSO Filiaşi, Academica II Clinceni – Vediţa Coloneşti, Sporting Roşiori – Universitatea II Craiova.

