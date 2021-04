Bogdan Vătăjelu: „Sperăm să ne trezim și să fim altfel la meciurile viitoare“

Fundașul Universității Craiova, Bogdan Vătăjelu, a oferit, din nou, un moment de sinceritate și a punctat că jocul alb-albaștrilor a arătat tare rău contra echipei Sepsi.

„Știam dinainte că Horia Mladinovici este un arbitru mai permisiv. Cred că ei au venit să-și etaleze jocul pe care-l arată de 2-3 ani, de când sunt în Liga 1. Noi am fost un pic mai buni în prima repriză. În cea de-a doua am intrat în jocul lor și nu am reușit să dăm gol. Cred că am făcut cel mai slab meci al nostru. S-au pierdut două puncte importante, dar este doar primul meci și mai sunt încă 9 de jucat. Eu, sincer, sunt dezamăgit de mine, de noi… Trebuia să începem altfel și aveam alt moral. E neplăcut, dar mergem înainte. Am avut ocazii și dacă eram atenți cred că la final puteam să luăm cele 3 puncte“, a spus Bogdan Vătăjelu.

Întrebat despre viitoarele partide, din deplasare, cu FC Botoșani și CFR Cluj, Bogdan Vătăjelu a spus: „Nu o să fie niciun meci ușor. Cu orice echipă cu care vom juca în play-off va fi un meci asemănător celui de astăzi (sâmbătă – n.r.). Sperăm să ne trezim un pic și să fim altfel la meciurile viitoare“.

