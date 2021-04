Liga 3 / CSO Filiași a pierdut la Roșiori, cu Sporting, în prelungiri

Liderul seriei a 6-a din Liga 3, CSO Filiași, nu a reușit să bifeze victoria la Roșiori, fiind depășită de Sporting cu 3-2 în partida de sâmbătă, din etapa a 16-a.

Golurile grupării teleormănene au fost marcate de Iulian Urâtu (’14), Tiberiu Calofir (’65) și Alin Bugeanu (’90+2).

Din tabăra doljenilor au înscris Alex Fotescu (’17) și Daniel Mărgărit (’73).

Sporting Roșiori: Robert Prisăceanu – Iulian Urâtu, Ionuț Constantin, Bogdan Sitaru, Patrick Diallo, Antonios Marin, George Răducanu, Tiberiu Calofir, Angel Ciutică, Alin Bugeanu, Florin Radu.

Au mai intrat: Andrei Nicolae, Iulian Năpîrcă, Geani Gherghiceanu.

Antrenor: Romulus Ciobanu.

CSO Filiași: Florin Bănuță – Robert Dănescu, Cosmin Calu, Eduard Dina, Andrei Vaștag, Dragoș Săulescu, Alex Armășelu, Marius Duriță, Cristi Poiană, Alex Fotescu, Cătălin Manolache.

Au mai intrat: Andrei Șendroiu, Daniel Mărgărit, Marius Albăstroiu, Sabin Lupu, Răzvan Vespe.

Antrenori: Mario Găman, Cosmin Fruntelată.

Mario Găman, dezamăgit

Antrenorul formației CSO Filiași, Mario Găman, nu s-a înpăcat deloc cu rezultatul de pe tabelă.

„Am primit un gol dintr-o lovitură liberă. Apoi am egalat printr-un gol superb al lui Fotescu, un șut de la peste 30 de metri. După am avut 4-5 ocazii foarte mari. În repriza a doua am luat iarăși un gol aiurea, după o centrare. Iarăși egalăm, am dat-o în bară de vreo 4 ori, și la ultima fază, neatenți la o lovitură liberă s-a făcut 3-2. În minutul 40 Armășelu a fost lovit rău, aproape că i-a rupt piciorul adversarul și l-a luat ambulanța. În schimb, jucătorul lor nu a primit cartonașul roșu, deși a fost totul clar. Rezultatul nu este conform cu realitatea din teren și suntem dezamăgiți cu toții“, a declarat Mario Găman, pentru GdS.

Liga 3, etapei 16

Vineri, 16 aprilie: Unirea Bascov – CSM Alexandria 2-1, Academica II Clinceni – Flacăra Moreni 2-1.

Sâmbătă, 17 aprilie: Universitatea II Craiova – Vediţa Coloneşti 0-2, Petrolul Potcoava – FC Pucioasa 0-1, Sporting Roşiori – CSO Filiaşi 3-2.

Clasament: 1. CSO Filiaşi 32 puncte (golaveraj 28-14), 2. Vediţa Coloneşti 31 (31-14), 3. Sporting Roşiori 28 (24-17), 4. FC Pucioasa 27 (23-16), 5.CSM Alexandria 26 (24-17), 6. Unirea Bascov 24 (26-21), 7. Flacăra Moreni 21 (24-23), 8. Petrolul Potcoava 14 (15-30), 9. Universitatea II Craiova 9 (25-35), 10. Academica II Clinceni 8 (12-45).

