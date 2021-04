Experianța din Cupa României pare să le fi priit jucătorilor de la Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Gorjenii au strâns mai bine rândurile și au obținut o victorie indubitabilă sâmbătă, în Moldova, în fața echipei Aerostar Bacău. A fost 5-1 pentru trupa lui Cristian Lupuț în disputa din runda a 4-a din Grupa B a play-out-ului.

Pentru olteni au marcat Daniel Paraschiv (’3), Alex Băican (’37), Marius Cioicu (’40), Alin Țegle (’81) și Darius Buia (’88). Replica moldovenilor a venit prin Alexandru Zaharia (’10).

De menționat faptul că Viitorul Pandurii a evoluat în inferioritate din minutul 57, când Vlad Costea a primit cel de-al doilea cartonaș galben.

Aerostar Bacău: L. Cebotari (’46, Petrișor) – An. Alecsandru, C. Ardei (’46, Bobaru), I. Chirilă, D. Mureșan, Al. Zaharia (’85, Belciu), Oteliță (’80, D. Tofan), P. Popescu, Danale (’68, H. Ilie), D. Burlacu, C. Vraciu.

Antrenor: Mihai Ionescu.

Viitorul Pandurii: Moga – Ciul, Lixandru, Al. Băican (’46, Misarăș), An. Dragu, Vl. Costea, Cioiu (’83, Mitrică), Țegle, Gîrbiță (’83, D. Buia), Bădăuță (’58, Chiorean), D. Paraschiv.

Antrenor: Cristian Lupuț.

În urma acestui succes, Viitorul Pandurii Târgu Jiu ocupă primul loc în Grupa B a plaz-y-off-ului. În etapa viitoare, gorjenii primesc vizita celor de la CSM Reșița. Disputa este programată duminică, 25 aprilie, de la ora 12.00.

Liga 2, etapa 4

Play-off:

Luni, 19 aprilie – ora 16.00: Mioveni – ASU Poli, ora 18.30: Csikszereda – Călăraşi, ora 21.00: FCU Craiova – Rapid.

Clasament: 1. Rapid 42 puncte (golaveraj 7-2), 2. FCU 42 (3-1), 3. Mioveni 38 (5-1), 4. Călăraşi 35 (2-9), 5. ASU Poli 33 (1-3), 6. Csikszereda 33 (1-3).

Play-out, grupa A:

Sâmbătă, 17 aprilie: Farul Constanța – Comuna Recea 3-1, Metaloglobus București – CSM Slatina 1-0.

Duminică, 18 aprilie – ora 11.00: Ripensia Timișoara – „U“ Cluj. Pandurii Târgu Jiu stă.

Clasament: 1. Farul 36 (4-3), 2. Metaloglobus 36 (3-3), 3. „U“ Cluj 33 (5-3), 4. Recea 29 (10-6), 5. Ripensia 27 (3-2), 6. Slatina 19 (5-7), 7. Pandurii 14 (3-9).

Play-out, grupa B:

Sâmbătă, 17 aprilie: CSM Reșița – Concordia Chiajna 2-0, Aerostar Bacău – Viitorul Pandurii Târgu Jiu 1-5, Petrolul Ploiești – Gloria Buzău 1-1. Unirea Slobozia a stat.

Clasament: 1. Viitorul Pandurii 35 (8-8), 2. Petrolul 35 (2-2), 3. Buzău 31 (5-3), 4. Chiajna 31 (5-4), 5. Reșița 25 (4-1), 6. Slobozia 24 (4-2), 7. Bacău 10 (2-10).

