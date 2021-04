Manchester City, victorioasă şi în returul cu Dortmund din sferturile Ligii

Manchester City este ultima echipă calificată în semifinalele Ligii Campionilor, după ce a învins-o pe Borussia Dortmund cu scorul de 2-1 (0-1), miercuri, în deplasare, în manşa secundă a sferturilor. Echipa antrenată de Pep Guardiola câştigase şi primul joc cu acelaşi scor, 2-1.

Prima parte a jocului a aparţinut gazdelor, care au pus presiune pe poarta lui Ederson de la începutul meciului, iar prima ocazie a venit în min. 7, când Dahoud a şutat pe direcţia goalkeeper-ului brazilian de la circa 25 de metri. Borussia a deschis scorul în min. 15, prin tânărul jucător englez Jude Bellingham (17 ani), care a profitat de o minge respinsă de Ruben Dias la şutul lui Dahoud şi a trimis superb la vinclu. City a intrat treptat în joc şi în min. 25 a fost aproape de egalare, însă căpitanul De Bruyne a şutat în bară din interiorul careului.

City, mult mai bună după pauză

Liderul din Premier League a primit penalty pentru un henţ comis de Emre Can în propriul careu, iar algerianul Mahrez a transformat lovitura de pedeapsă (55), confirmată de VAR, restabilind egalitatea. Intervenţia lui Hitz (74), la şutul lui De Bruyne nu a făcut decât să prefaţeze golul al doilea al oaspeţilor, marcat de Phil Foden (75). Acesta a marcat cu un şut la colţul scurt care l-a surprins pe portarul elveţian.

Dortmund: Hitz – Morey (Tigges, 81), Akanji, Hummels, Guerreiro – Bellingham (Brandt, 80), Emre Can, Dahoud (T. Hazard, 75) – Knauff (Giovanni Reyna, 68), Haaland, Reus (căpitan). Antrenor: Edin Terzic.

Manchester City: Ederson – Kyle Walker, John Stones, Ruben Dias, Zincenko – De Bruyne (căpitan), Rodri, Gundogan – Mahrez (Sterling, 88), Bernardo Silva, Foden. Antrenor: Josep Guardiola.

În penultimul act al competiţiei, Manchester City o va înfrunta pe Paris Saint-Germain, finalista ediţiei trecute, care a eliminat-o pe Bayern Munchen, campioana en titre. Pentru City va fi doar a doua sa semifinală în Champions League.

Guardiola: „Am jucat extraordinar în ultimele 30 de minute“

​Tehnicianul echipei Manchester City, Josep Guardiola a declarat că formaţia sa a arătat personalitate în confruntarea cu Borussia Dortmund şi a jucat extraordinat aproape toată partida.

„Suntem incredibil de bucuroşi că suntem în semifinale, între cele mai bune patru echipe din Europa. Am jucat extraordinar în ultimele 30 de minute ale primei reprize şi în a doua repriză. Am arătat personalitate şi am reuşit. Este incredibil ce am reuşit“, a spus Guardiola.

Citeşte şi: Apărare perfectă, calificare fără emoţii. Real Madrid, din nou în semifinalele Ligii