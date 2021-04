Apărare perfectă, calificare fără emoţii. Real Madrid, din nou în semifinalele Ligii

Real Madrid s-a calificat în semifinalele Ligii Campionilor, după ce a terminat la egalitate cu Liverpool, 0-0, miercuri seara, pe Anfield, în manşa secundă a sferturilor de finală. Real a reuşit să acceadă în penultimul act în urma victoriei de la Madrid, cu scorul de 3-1.

„Cormoranii“ au avut iniţiativa pe teren propriu, dar au dominat steril şi nu au reuşit să concretizeze nici cele câteva ocazii de gol pe care le-au avut. Liverpool a început ofensiv şi a avut o primă mare ocazie în min. 2, când egipteanul Salah s-a aflat faţă în faţă cu portarul Courtois, dar belgianul a salvat cu piciorul. Courtois s-a remarcat şi în min. 11, când a respins de la vinclu mingea şutată de Milner, din marginea careului. Gazdele au mai avut două oportunităţi până la pauză, dar Salah (41) şi Wijnaldum (42) au fost imprecişi din poziţii favorabile.

Echipa antrenată de Jurgen Klopp şi-a creat o ocazie bune şi în debutul reprizei secunde, dar Courtois a respins şutul lui Firmino din careu (46). Până la final au mai avut ocazii notabile, dar tabela a rămas intactă.

Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Kabak (Diogo Jota, 60), Nathaniel Phillips, Andy Robertson – Milner (căpitan; Thiago Alcantara, 60), Fabinho, Wijnaldum – Salah, Firmino (Shaqiri, 82), Mané (Oxlade-Chamberlain, 82). Antrenor: Jurgen Klopp.

Real Madrid: Courtois – Fede Valverde, Nacho Fernandez, Eder Militao, Ferland Mendy – Modric, Casemiro, T. Kroos (Odriozola, 72) – Asensio (Isco, 82), Benzema (căpitan), Vinicius (Rodrygo, 72). Antrenor: Zinédine Zidane.

În semifinale, Real Madrid va înfrunta o altă echipă engleză, pe Chelsea, care a trecut de FC Porto (2-0 în deplasare, 0-1 acasă).

Klopp: Calificarea am pierdut-o la Madrid“

Juergen Klopp, antrenorul echipei FC Liverpool, consideră că elevii săi au pierdut calificarea în partida tur, câştigată cu 3-1 de spanioli pe teren propriu.

„Performanţa generală a fost bună, mult mai bună decât în tur, însă nu am pierdut confruntarea în acest meci, am pierdut-o la Madrid. Partida a fost dificilă pentru Real Madrid. Noi am fost buni, am fost agresivi, am jucat foarte bine în anumite perioade. Am avut câteva şanse mari la începutul jocului şi, chiar dacă este ipotetic, dacă am fi concretizat una dintre ele, asta ar fi deschis jocul pentru noi. Dar raţionamentul cu „dacă“ nu este foarte interesant. Nu am marcat şi a devenit şi mai dificil cu trecerea meciului, deoarece Madridul a reuşit să gestioneze timpul“, a spus Klopp, la finalul partidei.

