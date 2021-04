Real Madrid a triumfat în manşa tur a sfertului de finală cu Liverpool

Real Madrid a obţinut o victorie extrem de importantă, marţi seară, în faţa lui Liverpool, în manşa tur a sferturilor de finală din Liga Campionilor. A fost 3-1 pentru „galactici“, după un meci spectaculos, controlat în mare parte de formaţia lui Zidane. Rezultatul o face favorită la calificare pe Real Madrid, care se va deplasa săptămâna viitoare pe „Anfield“, pentru meciul retur.

Echipa antrenată de Zinedine Zidane s-a impus prin golurile marcate de Vinicius Junior (27, 65) şi Marco Asensio (36), care a profitat de o eroare a lui Trent Alexander-Arnold. Pentru „cormorani” a înscris egipteanul Mohamed Salah (51).

Real a făcut un bun joc defensiv, în ciuda faptului că i-au lipsit ambii fundaşi centrali titulari, Sergio Ramos şi Raphael Varane.

Real Madrid: Courtois – Lucas Vazquez, Eder Militao, Nacho Fernandez, Ferland Mendy – Casemiro, Kroos, Modric – Marco Asensio (70, Fede Valverde), Benzema, Vinicius Junior (85, Rodrygo). Antrenor: Zinédine Zidane.

Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Phillips, Kabak (81, Roberto Firmino), Robertson – Naby Keita (81, Thiago Alcantara), Fabinho, Wijnaldum – Salah, Diogo Jota (81, Shaqiri), Mané. Antrenor: Jurgen Klopp.

Zidane: „Această echipă pe care o conduc nu are limite“

Antrenorul madrilenilor, francezul Zinedine Zidane, a lăudat „munca fantastică“ a brazilianului Vinicius Junior, autor a două goluri.

„Mă bucur pentru el. A făcut o muncă fantastică, mai ales în sectorul defensiv. Ştim ce fel de jucător este atunci când are spaţiu, de exemplu la primul său gol. Dar cele două goluri îi vor aduce multă încredere, atât lui, cât şi echipei. Le-a meritat. Nu ştiu dacă a fost cel mai bun meci al său, dar să înscrii două goluri într-un sfert de finală al Ligii Campionilor…

Nu am schimbat schema, ci doar l-am înlocuit pe Rafa (Varane) cu Mili (Eder Militao). Nu este uşor pentru el, dar ne pregătisem pentru astfel de eventualităţi şi am dovedit asta. Dar, deocamdată nu am câştigat nimic. Ne bucurăm pentru rezultat, dar vom continua să ne luptăm. Eu cred că această echipă nu are limite, sunt jucători care au câştigat enorm, dar vor mai mult. Asta demonstrează caracterul lor”, a spus Zidane.

Klopp: „Trebuie să dovedim că merităm calificarea“

De partea cealaltă, antrenorul lui Liverpool, Juergen Klopp, a afirmat că echipa sa nu a făcut un joc suficient de bun pentru a pune probleme grupării madrilene.

„Dacă vrem să mergem în semifinală, atunci trebuie să ne câştigăm dreptul de a o disputa. Iar acesta nu a fost cazul nostru în seara asta, mai ales în prima repriză. Deci, singurul lucru pozitiv pe care pot să-l spun despre acest meci, în afară că am înscris un gol, este faptul că suntem totuşi la jumătatea acestei confruntări. Nu am făcut un joc suficient de bun pentru a pune probleme Realului. Am crezut că este posibil, dar, în seara asta nu am reuşit, deci va trebui să o dovedim în meciul următor.

Le-am facilitat misiunea. Avem nevoie de mai multă intensitate când avem mingea. Nu putem să ne apărăm în faţa vitezei Realului dacă pierdem mingea în cel mai prost moment. Când pierzi mingea, dar eşti într-o poziţie bună pentru a face contra-presing, atunci nu este o problemă. Dar noi am pierdut mingea în cel mai prost moment şi mult prea uşor, punând-o în picioarele lor şi ne-am regăsit rapid în situaţia de unul la unul cu jucători de clasă mondială“, a punctat Klopp.

Citeşte şi: Manchester City, prima şansă de calificare în semifinalele Ligii după 2-1 cu Dortmund