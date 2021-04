Teo Ţarălungă, pariază pe Universitatea Craiova! “Eu am mare încredere în echipă!”

Fostul mare fotbalist al Ştiinţei, Teodor Ţarălungă, a acordat un interviu GdS în care a analizat jocul Universităţii Craiova din ultimul timp. A vorbit despre meciul cu FCSB şi l-a prefaţat pe cel cu CFR Cluj, programat duminică, 11 aprilie, de la ora 21.30, pe “Ion Oblemenco”. De asemenea, reprezentantul “Campioanei unei mari iubiri” s-a declarat încântat de modul cum gândeşte fotbalul antrenorul Marinos Ouzounidis şi a salutat revenirea lui Elvir Koljic. Teo Ţarălungă “s-a luat” şi de autorităţi pentru că privează fotbalul în mod special de aportul publicului. Din acest punct de vedere o condideră dezavantajată total pe Universitatea Craiova, mai ales că gruparea din Bănie este înscrisă în cursa câştigării ambelor competiţii interne.

“Trebuia să avem cel puţin 2-0 cu FCSB!”

GdS: Ce mai faceţi, cu ce vă mai lăudaţi?

Teodor Ţarălungă: Sunt bine, pe acasă, butonam telecomanda după fotbal. Aştept meciurile de deseară (din Liga Campionilor – n.r.).

GdS: Aş fi vrut să vorbim puţin despre meciul cu FCSB, pe care, din păcate, nu l-am câştigat, deşi meritam.

T.Ţ.: A trecut primul meci de foc din acest final de campionat regular, cel cu FCSB, dar cu regret. Trebuia să-l câştigăm foarte uşor, dar lipsa de concentrare în faţa porţii a făcut să nu marcăm. Aşa nervi am avut… Au avut o şansă uriaşă să câştige detaşat. Nu pun la socoteală ratarea penaltiului de către Cicâldău, pentru că se mai întâmplă. Au ratat mari jucători şi nu trebuie acuzat băiatul de ceva. Dar la ocaziile care au fost… Trebuia să avem cel puţin 2-0 cu FCSB!

“Îmi place foarte mult aşezarea şi cum gândeşte un meci!”

GdS: După prestaţia cu FCSB s-a consemnat şi o premieră: Marinos Ouzounidis a fost desemnat antrenorul etapei a 29-a. Ce părere aveţi despre tehnicianul elen?

T.Ţ.: Îmi place foarte mult cum îi pune în teren pe jucători. Acum nu ştiu ce indicaţii le dă, că nu pot să particip la şedinţele de pregătire. Dar îţi dai seama că s-a impus după cum joacă echipa, cum se apără, cum cedează la un moment dat mijlocul terenului pentru organizare. Remarc cu plăcere cum se face şi contraatacul. Se face foarte simplu, foarte rapid. Îmi place foarte mult aşezarea şi cum gândeşte un meci!

GdS: În partida cu FCSB a revenit şi Elvir Koljic…

T.Ţ.: Chiar dacă a jucat foarte puţin s-a simţit. Încet-încet o să-şi intre în ritm. Universitatea va avea în play-off, cu adevărat, un număr 9. Mă bucură revenirea lui.

Nu este impresionat de jocul CFR-ului

GdS: Ne aşteaptă un alt meci dificil, cu CFR Cluj. Cum îl prefaţaţi?

T.Ţ.: Acum, după ce am făcut cum a evoluat echipa cu FCSB, mă aştept să fie la fel. I-am văzut şi aseară (luni – n.r.) cu Dinamo şi spun că ardelenii sunt de bătut. Cu o mare concentrare cred că va fi un rezultat excelent pentru Universitatea. Craiova trebuie să câştige şi să fie cât mai în faţă în clasament.

GdS: În meciul de duminică seară va lipsi decarul lor, Ciprian Deac, principalul marcator. Va fi mai uşor pentru noi?

T.Ţ.: Dacă privim aşa lucrurile, ar fi mai uşor. Dar nu trebuie să ne încredem prea mult pe asta, să zicem că sunt ca şi bătuţi. Nu! Trebuie să intre motivaţi pe teren, concentraţi şi să joace la fel cum au făcut-o la Giurgiu, cu FCSB. Eu am mare încredere în echipă! Orice joc trebuie abordat din minutul 1 şi până în 95 cu multă seriozitate. De aici se câştigă cel mai mult.

“Poate este o greşeală omenească”

GdS: Pentru că tot aţi pomenit de play-off, iar acesta bate la uşă, cum îl vedeţi?

T.Ţ.: Va fi foarte greu. Orice punct pierdut dăunează echipei şi depinde cum începi acest play-off. Contează foarte mult pentru moral, o victorie poate fi un imbold.

GdS: Vă temeţi de arbitraje? Iată că la noi VAR-ul întârzie…

T.Ţ.: Să ştiţi că am văzut majoritatea meciurilor. Sunt greşeli umane, dar la un moment dat te duce gândul că pot şi greşeli intenţionate. M-am uitat la Liga 2, de exemplu, când a pierdut Petrolul acasă. Am văzut un offside mare. Au pierdut cu 1-0 din cauza fazei respective… Dar cu toate astea eu nu cred că sunt erori cu tentă. Poate este o greşeală omenească. Sunt unele faze foarte rapide, iar pe moment, într-o fracţiune de secundă, trebuie să iei o decizie. E foarte greu, mai ales dacă eşti mascat şi nu te ajută asistentul. Sunt multe lucruri care influenţează o decizie. Şi în campionatele din afara ţării, care folosesc VAR-ul, am văzut că au fost nişte decizii la limită şi la unele a fost vorba doar de interpretare. Nu trebuie să acuzăm arbitrajul! Eu, cât am jucat, nu am reproşat nimic niciunui arbitru. Şi vorba aia, pe vremea mea au fost nişte arbitraje în unele meciuri de…

“Dă, domnule, voie la 5-6.000 de oameni pe stadion!”

GdS: Nu beneficiem de aportul suporterilor. Cât de mult ar fi contat publicul pentru Universitatea acest aliat?

T.Ţ.: Da, contează, asta este marea nenorocire. La Craiova este un stadion excelent, frumos… Dă, domnule, voie la 5-6.000 de oameni pe stadion! Îi distribui în tot stadionul ăla mare… Lasă omul, că se fereşte. Vine cu mască, stă la distanţă de câteva scaune de ceilalţi. Vorbim de stadioane în aer liber! Sportul fără spectatori nu mai este sport. Îmi e tare dor de stadion. Mai ţin legătura cu Ion Împuşcătoiu şi mi-a spus să nu vin, că nu pot să intru la meci. Vorbesc mereu cu el şi cu Marcu. Ne întrebăm de sănătate, vorbim de fotbal, dar momentan păstrăm distanţa. Să dea Domnul să fie bine! Mi-aş dori din tot sufletul să ia Universitatea campionatul, dar şi Cupa!

Citeşte şi: Grigore Ciupitu: „Am trăit multe momente frumoase ca jucător de fotbal”