Reprezentantele Gorjului de la Liga 2 au debutat cu înfrângeri drastice în play-out.

În Grupa A, Pandurii Târgu Jiu a pierdut categoric, scor 0-5, partida susținută sâmbătă, în deplasare, în fața echipei Comunei Recea. Golurile maramureșenilor au fost marcate de Marius Coman (’8, ’16 – penalti), Alexandru Marieș (’43), Gabriel Oiță (’50) și Ciprian Brata (’90+2).

Recea: Răilean – B. Mendoza, Oiță, Burdeț, R. Ispas – Văsălie, Akhmatov, Micaș, Fica – Mărieș – M. Coman.

Rezerve: Bota – Jucan, Bura, Chinde, Batin, Brata, Szecui, M. Urs.

Antrenor secund: Daniel Ardelean.

Pandurii: Iovicin – Peia, Diau, Moisie, D. Filip, Sylla, Erhard, Felipe Acosta, Velcotă, S. Goma, Dodoi.

Rezerve: Aldescu – Bunga, Corduneanu, Jaiteh, R. Cojocaru, Răchișan, Rasoveanu, Pleșa, Zaborowski.

Antrenor: Călin Cojocaru.

În etapa viitoare, Pandurii Târgu Jiu va primi vizita formației CSM Slatina. Confruntarea va avea loc sâmbătă, 10 aprilie, de la ora 11.00.

Nici Viitorul Pandurii nu a avut o soartă prea bună

În Grupa B a play-out-ului, Viitorul Pandurii a pierdut categoric, chiar pe stadionul „Municipal“ din Târgu Jiu, scor 2-4, în fața Gloriei Buzău. A fost meciul de redebut al lui Cristian Lupuț pe banca gorjenilor.

Golurile învingătorilor au fost marcate de Adrian Chică-Roșă (’22), Ciprian Petre (’45+2), Sebastian Ghinga (’57) și Gheorghe Andronic (’76). Din tabăra gazdelor a înscris Darius Buia (’69 – penalti, ’90+2).

Vitorul Pandurii: Bodea – Copaci, Băican, Lixandru, Buleică, Țegle, Cioiu, Gîrbiță, Vulpe, Bădăuță, D. Paraschiv.

Rezerve: Moga – Ciul, Misăraș, Sin, Buia, Chelariu, Mitrică, An. Dragu, Vl. Costea.

Antrenor: Cristian Lupuț.

Gloria Buzău: R. Stoian – Sg. Pîrvulescu, Vîrtej, Ghinga, C. Toma, Balgiu, Perju, Cr. Ciobanu, Tucaliuc, C. Petre, Chică-Roșă.

Rezerve: R. Șerban – Stăiculescu, Socol, Poștoarcă, I. Roșu, C. Stoica, Gh. Anton, Andronic, Iurcu.

Antrenor: Ilie Stan.

În runda următoare, Viitorul Pandurii Târgu Jiu va evolua pe terenul formației Unirea Slobozia. Meciul va avea loc sâmbătă, 10 aprilie, de la ora 11.00.

Liga 2, etapa 1

Play-off:

Joi, 1 aprilie: CS Mioveni – FCU Craiova 0-0.

Sâmbătă, 3 aprilie – ora 21.30: Dunărea Călăraşi – ASU Poli Timișoara.

Marţi, 6 aprilie – ora 19.00: Csikszereda Miercurea Ciuc – FC Rapid.

Clasament: 1. FCU 36 puncte (golaveraj 0-0), 2. Mioveni 34 (0-0), 3. Călărași 34, 4. Rapid 33, 5. Csikszereda 32, 6. ASU Poli 32.

Play-out, grupa A:

Sâmbătă, 3 aprilie: Comuna Recea – Pandurii Târgu Jiu 5-0, Farul Constanţa – Ripensia Timișoara 1-1.

Duminică, 4 aprilie – ora 12.30: CSM Slatina – Universitatea Cluj.

Clasament: 1. Farul 33 puncte (golaveraj 1-1), 2. Metaloglobus 30, 3. ‘U’ Cluj 29, 4. Recea 26 (5-0), 5. Ripensia 23 (1-1), 6. Slatina 15, 7. Pandurii 13 (0-5).

Play-out, grupa B:

Sâmbătă, 3 aprilie: Viitorul Pandurii Târgu Jiu – Gloria Buzău 2-4, Concordia Chiajna – Unirea Slobozia 1-1, CSM Reșița – Petrolul Ploieşti 0-1.

Clasament: 1. Petrolul 34 (1-0), 2. Viitorul Pandurii 32 (2-4), 3. Buzău 29 (4-2), 4. Chiajna 25 (1-1), 5. Slobozia 20 (1-1), 6. Reșița 19 (1-1), 7. Bacău 10.

Citește și: Liga 3 / CSO Filiași a făcut un pas important spre barajul de promovare