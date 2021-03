Alex Cicâldău, după meciul de la Erevan: „Am dat două goluri, dar nu mă pot bucura“

Naționala României a pierdut, scor 2-3, la Erevan, în fața Armeniei, într-un meci din etapa a 3-a din Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022, găzduite de Qatar. Autorul celor două goluri din tabăra română, Alex Cicâldău, a declarat că nu s-a putut bucura pentru primele sale reușite în tricoul naționalei.

„Ne-am retras la 2-1, după cartonașul roșu. Am încercat să apărăm rezultatul, dar din păcate am primit două goluri. Normal că nu mă pot bucura, am dat două goluri, dar echipa a pierdut și sunt trist. Știam că ne va aștepta o echipă agresivă, care practică un joc simplu, cu lovituri directe. Cred că trebuie să uităm acest meci. O să analizăm greșelile pe care le-am făcut, dar sunt încrezător că de meciul viitor o să câștigăm cele 3 puncte și o să jucăm fiecare meci la victorie“, a declarat fotbalistul Universității Craiova, Alex Cicâldău, la Pro X.

Citește și: Preliminarii CM 2022 / Tricolorii s-au relaxat prea devreme! Cicâldău, dublă „amară“ cu armenii