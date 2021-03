EURO U21 / Visul frumos s-a terminat. România a părăsit EURO fără înfrângere!

Am încercat, am sperat, ne-am dorit. Dar, chiar și așa, nu am reușit să obținem biletele pentru sferturile de finală la EURO, iar acest lucru este destul de frustrant, mai ales că terminăm neînvinși o grupă extrem de grea. După 1-1 cu Olanda și 2-1 cu Ungaria, a venit o remiză fără goluri cu Germania care ne-a năruit orice speranță la mai mult. A fost un meci în care puteam pierde ușor, dar și aveam șansa de a obține o victorie istorică. Germania nu a reușit să ne învingă nici de la punctul cu var, în timp ce ofensiva lui Mutu, cu Mățan, Petre și, pe parcurs, Ovidiu Popescu, a eșuat. Astfel, rămânem cu gândul că România poate avea un viitor fotbalistic cu care să ne mândrim, dar, până atunci, trebuie să ne mulțumim doar cu prezența la EURO 2021.

România a început foarte agresiv meciul, iar în minutul 5 am irosit și prima mare ocazie a meciului. Jucătorul Universității Craiova, Vlădoiu, a avut o incursiune foarte bună pe partea dreaptă, mingea a ajuns la Mățan, al cărui șut a lovit bara porții lui Dahmen. Pe parcurs, Germania a trecut la conducerea jocului și, mai mult de atât, a dominat complet repriza. Treptat, jocul a fost împins spre jumătatea noastră, presiunea a fost tot mai mare la poarta lui Vlad, dar tabela a rămas intactă dupa 45 de minute. De menționat că Germania putea beneficia de o lovitură de la 11 metri după un fault al lui Pașcanu la Nmecha în careul nostru, dar centralul a lăsat jocul să continue.

Fără ocazii importante, dar un plus pentru Germania

La pauză Mutu a făcut o schimbare și l-a introdus pe teren pe Ciobanu, cel care a deschis drumul golurilor României la EURO. Doar că, jucătorul Viitorului nu s-a evidențiat, la fel cum nici Moruțan și Octavian Popescu, intrați pe parcurs, nu au impresionat cu nimic. Cum Olanda a făcut instrucție cu Ungaria (6-1), singura șansă a noastră era să câștigăm partida cu Germania. Singura problemă cu adevărat importantă a fost că naționala „Deutschland“ a gestionat extraordinar jocul, a ținut de minge inclusiv în prelungiri, iar „tricolorii mici“ nu au avut nicio șansă de a înscrie.

Nu trebuie să uităm de faptul că am avut și noroc spre final, când Nmecha a ratat o lovitură de la 11 metri, iar speranțele noastre, cât de mici erau, rămăseseră în picioare. Din păcate, Germania a avut un plus de luciditate și, să fim sinceri, un plus de valoare care a făcut diferența în acest meci. S-a încheiat 0-0, un rezultat frustrant atât pentru jucătorii lui Mutu, cât și pentru noi toți, iubitorii de fotbal, dar ținem capul sus și sperăm la un viitorul mult mai luminos în fotbalul românesc.

România: Vlad – Vlădoiu, Pașcanu (63, Drăgușin), Ciobotariu – Haruț, Itu (46, Ciobanu), Dulca (57, Moruțan), Oaidă, Olaru – Petre, Mățan. Selecționer: Adi Mutu.

Astfel, România a încheiat pe poziția a treia în grupă, cu 5 puncte și un golaveraj de 3-2. De partea cealaltă, Olanda și Germania s-au calificat în sferturile competiției, chiar dacă au acumulat tot 5 puncte. Singura diferență între naționala lui Mutu și cele două care s-au calificat a fost golaverajul, Olanda încheiind cu un impresionant 8-3, în timp ce selecționata Germaniei cu 4-1.

Citește și: Preliminarii CM 2022 / Peste 4.000 de spectatori vor fi prezenţi la meciul Armenia – România