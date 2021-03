Naţionala României se pregăteşte de debutul în preliminariile Cupei Mondiale din 2022, găzduită de Qatar. Prima reprezentativă întâlneşte astăzi, de la ora 21.45, pe Arena Naţională, echipa similară a Macedoniei de Nord. Meciul contează pentru prima etapă din din Grupa J. Celelalte meciuri din grupă se joacă în acelaşi timp, după următorul program: Germania – Islanda, Liechtenstein – Armenia.

Confruntarea de la Bucureşti va fi arbitrată de o brigadă din Portugalia. La centru va fi Fabio Jose Costa Verissimo, iar la cele două linii Luis Andre Ferreira Pinto Campos, respectiv Bruno Miguel Campos Rodrigues. Al patrulea oficial va fi Antonio Emanuel Carvalho Nombre.

GdS a prefaţat această confruntare cu Macedonia de Nord cu fostul internaţional Florin Şoavă. Antrenorul de 43 de ani şi-a luat o pauză de la fotbal şi a dezvoltat o afacere în turism. Deţine o pensiune de 4 margarete pe malul Dunării, la Eşelniţa (Mehedinţi), de care se ocupă personal.

„Mă uit la fotbal, sunt la curent cu toate, dar nu îmi este atât de dor”

GdS: Ce mai faci, cu ce te mai lauzi?

Florin Şoavă: Sunt bine, stau cu bebele în braţe şi mă bucur de linişte. Ne simţim super aici, la Dunăre, unde avem o pensiune de 4 margarete vizavi de Tabula Traiana. Ne-am adaptat repede, şi eu, şi soţia. Avem şi un băieţel de două luni şi este totul ok. Nu l-am botezat încă şi asta este o problemă. Noi ne dorim să facem o petrecere frumoasă, dar pandemia asta ne cam blochează. O să vedem când îl vom face.

GdS: Nu îţi este dor de agitaţia din fotbal?

F.Ş.: Chiar nu-mi lipseşte nimic, sincer! Mă uit la fotbal, la televizor, sunt la curent cu toate, dar nu atât mi-e dor.

„România nu mai este favorită!”

GdS: Începem o nouă campanie de calificare şi se pare că Mirel Rădoi nu ar sta pe bancă…

F.Ş.: S-a întâmplat să aibă Covid tocmai acum. Aşa este cu pandemia asta, dar are metode prin care să le transmită jucătorilor ce au de făcut. O face prin intermediul secunzilor şi, în plus, acum sunt programe prin care vezi totul live şi poţi să comunici. Deci nu trebuie să ne facem probleme. Sper să începem cu dreptul, să avem rezultatele dorite şi să ne calificăm la acest turneu final, pentru că nu am mai făcut-o de mult. Va fi foarte greu, pentru că avem mulţi jucători tineri, dar va trebui să crească uşor, uşor pe lângă cei cu experienţă.

GdS: Când ai vorbit ultima dată cu Mirel Rădoi?

F.Ş.: Înainte de sărbători. I-am spus să meargă încrezător pe drumul pe care l-a început. L-am încurajat şi i-am spus să nu plece urechea la critici, pentru că sunt inevitabile.

GdS: Cum prefaţezi primul joc, cel cu Macedonia de Nord?

F.Ş.: România nu mai este favorită! Nu mai este echipa „Generaţiei de aur”, în care aveam jucători fantastici şi cu experienţă mare, care jucau la echipele puternice ale lumii. România trebuie să înţeleagă că este o echipă „normală” acum. Referitor la echipa Macedoniei de Nord, am văzut şi echipe mult mai slabe în trecut, dar care au crescut uşor, uşor şi au ajuns la nivelul nostru. Însă noi avem jucători care pot să câştige singuri un meci, inteligenţi, care au calitate. Dacă vor forma un grup vor avea şi rezultate. Dacă vor fi individualişti, atunci vor fi probleme.

GdS: Ai văzut lotul convocat. Te încumeţi să dai un unsprezece de start?

F.Ş.: Nu sunt eu în măsură să fac primul unsprezece. Mirel ştie! 100% i-a urmărit pe băieţi şi ştie ce vrea să facă. Sper să fie inspirat şi să aleagă cel mai bun unsprezece, să trimită pe teren cei mai în formă jucători.

Florin Şoavă: „Trebuie să debutăm cu o victorie!”

GdS: Cum ţi se pare grupa României? Te întreb şi în ideea că urmează meciul cu Germania, de la Bucureşti (28 martie, ora 21.45), apoi cu Armenia (31 martie, ora 19.00, în deplasare).

F.Ş.: Toate meciurile sunt grele. Depinde şi de zilele pe care le prindem atunci. Am văzut acum că se fac şi multe calcule, că batem Germania… Să dea Dumnezeu! Dar totdeauna primul meci este cel mai greu şi trebuie să debutăm cu o victorie. Apoi trebuie să pregătim fiecare meci în parte.

GdS: Când auzi imnul naţionalei la tv te mai încearcă vreun sentiment? Îţi trezeşte amintiri?

F.Ş.: Normal că am amintiri frumoase de la echipa naţională. Fiecare jucător îşi doreşte să ajungă la echipa naţională, pentru că acolo este apogeul şi îi arată faptul că muneşte bine. Mi-e dor de acele momente! Mi-e dor şi de antrenorat, dar nu tot timpul faci ce îţi place cel mai mult. Mi-a plăcut să antrenez şi mi-ar plăcea să o fac în continuare, dar am considerat că trebuie să pun punct şi să merg pe alt drum, cel puţin în acest moment.

GdS: Poate mergi să antrenezi, totuşi, la Severin, pentru că este aproape?

F.Ş.: Gândul meu este tot timpul la fotbal, chiar dacă am făcut această afacere cu pensiunea. Însă m-am săturat, sincer, să merg la echipe care nu au niciun obiectiv, cu jucători neplătiţi sau cu probleme. De asta am şi luat această pauză! Aş accepta să merg la un club cu un obiectiv clar, cu un buget adecvat şi o strategie bine pusă la punct. Aşteptăm să vedem ce ne rezervă viitorul. Am mai avut discuţii pe la Liga 3, dar nu mai vreau să antrenez la acest nivel.

„Mi-aş dori ca Universitatea să câştige campionatul”

Foto: Alex Vîrtosu

GdS: Cum vezi lupta pentru titlu în Liga 1?

F.Ş.: Îmi place, sincer! Aş vrea ca Universitatea Craiova să fie mai constantă în joc şi în rezultate. FCSB a avut o perioadă mai dificilă, dar şi-a revenit. CFR-ul am văzut că a avut probleme şi a dat şi rateuri, dar şi-a revenit şi ea. Lupta se dă în trei, asta e clar! Mi-aş dori ca Universitatea să fie implicată până la final şi, de ce nu, să câştige campionatul. M-aş bucura tare mult. Anul trecut a avut o oportunitate bună, cu care nu te întâlneşti prea des, dar nu a reuşit să o materializeze. Şi asta pentru că în majoritatea meciurilor dificile, cu miză, jucătorii au clacat. Sper ca noul antrenor să le insufle mai multă încredere, să se debaraseze de presiunea existentă şi să lupte. Acum, trebuie să fim corecţi, şi să spunem că FCSB este favorită, este pe primul loc… Dar vom vedea ce se va întâmpla în play-off.

GdS: Dar lupta pentru evitarea retrogradării cum ţi se pare?

F.Ş.: Şi acolo este o luptă foarte interesantă. O avem pe Dinamo în „pole position”, mai este Iaşiul, care a câştigat după nu ştiu cât timp cu Nicolo Napoli pe bancă. Va fi o luptă dificilă şi acolo, cu Voluntari, Hermannstadt, deci e bine.

GdS: Nebunie totală este şi la Liga 2.

F.Ş.: Da, este o luptă foarte echilibrată şi acolo, cu multe rezultate surprinzătoare. Am urmărit-o şi pe FCU, traversează şi ea o perioadă mai nefastă de când i-a fost arestat patronul. Petrolul dă rateuri, Rapidul a avut unele rezultate neprevăzute. Să aşteptăm să vedem cine intră în play-off, unde se anunţă meciuri foarte disputate.

