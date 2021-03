Liga 2 / Ianis Zicu, dezamăgit că Farul nu a câștigat cu FCU

Antrenorul formației Farul Constanța, Ianis Zicu, s-a arătat dezamăgit de faptul că „marinarii“ au obținut doar un punct în confruntarea cu FCU Craiova, din Bănie. Gruparea de pe malul Mării Negre a încheiat sezonul regulat cu 32 de puncte și ocupă locul 3. Dobrogenii vor sta în ultima etapă, astfel că riscă să piardă play-off-ul, în funcție de rezultatele de duminică.

„Cred că ați văzut că am încercat să câștigăm. Din păcate, nu am marcat, dar sunt bucuros că am astfel de jucători. În decurs de un an, am făcut o echipă care să pună probleme Craiovei și să nu le dea prea multe șanse. Azi am obținut doar un punct, dar e un punct care ne ajută în continuare. Clujul e afară, Petrolul e afară. E afară Călărași sau Viitorul. Sunt șanse, mergem înainte cu încredere. Se vor juca 100% și nu am niciun dubiu că se va întâmpla ceva care să nu fie în regulile fair-play-ului. Cred că am arătat bine, nu am arătat ca o echipă speriată“, a spus Ianis Zicu, la Digi.

Ianis Zicu: „Avem nevoie de puțină șansă“

„Eu n-am considerat niciodată că în ultima etapă stăm, ci că noi am jucat primii. Am jucat noi, acum așteptăm o minune, deși nu e o minune, e un lucru firesc și avem nevoie de puțină șansă. După ce am văzut ultimele meciuri și ce erori de arbitraj au fost… inclusiv la Slatina. Petrolul a ieșit cum a ieșit, Clujul a ieșit cum a ieșit. Avem 32 de puncte, ne mândrim cu ele și ne dau șanse să rămânem în primele șase.

Nu am de ce să vorbesc de plecare. Am încredere că ne putem bate pentru promovare. Sunt mândru de ce s-a întâmplat. Sunt echipe de Liga 2 cu bugete mai mari decât ale noastre. Noi avem buget de 500-600 de euro. Cum să mă gândesc că aș putea să retrogradez cu acești băieți care au luptat și merită toate felicitările?“, a subliniat Ianis Zicu.

Liga 2, etapa 20

Sâmbătă, 20 martie: CSM Slatina – Ripensia Timișoara 0-1, Comuna Recea – CSM Reșița 6-0, Aerostar Bacău – Concordia Chiajna 0-1, Gloria Buzău – Pandurii Târgu Jiu 1-1, Unirea Slobozia – Metaloglobus Bucureşti 0-1, Petrolul Ploieşti – CS Mioveni 0-1.

Duminică, 21 martie: FC Rapid – Dunărea Călăraşi 4-0.

Luni, 22 martie: Viitorul Pandurii Târgu Jiu – Csikszereda Miercurea Ciuc 0-0.

Marţi, 23 martie: FCU Craiova – Farul Constanţa 0-0.

Clasament:

Etapa viitoare (ultima din campionatul regular):

Duminică, 28 martie – ora 15.00: CSM Reșița – FCU Craiova, Csikszereda Miercurea Ciuc – CSM Slatina, Dunărea Călărași – Viitorul Pandurii Târgu Jiu, Pandurii Târgu Jiu – Unirea Slobozia, Metaloglobus București – FC Rapid, Concordia Chiajna – ASU Poli Timișoara, CS Mioveni – Aerostar Bacău, Universitatea Cluj – Petrolul Ploiești, Ripensia Timișoara – Comuna Recea. Gloria Buzău și Farul Constanța stau.

