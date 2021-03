Liga 2 / Eugen Trică: „Nu avem nicio scuză, mâine, să nu câştigăm cele 3 puncte!”

Antrenorul formaţiei FCU Craiova, Eugen Trică, a prefaţat meciul cu Farul Constanţa, programat mâine, de la ora 19.30, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Partida „încheie” etapa a 20-a din Liga 2.

„Ne aşteaptă o partidă foarte dificilă. Farul joacă, în momentul de faţă, cel mai frumos fotbal din Liga 2! I-am urmărit foarte atent şi au jucători foarte buni, cum ar fi Liviu Mihai, Cruceru, fotbalişti careu au evoluat şi în Liga 1. La fel şi Măzărache, care este un jucător interesant, cu viteză, forţă… Au un joc foarte elaborat, fac foarte bine cele două tranziţii şi asta şi datorită antrenorului lor, Ianis Zicu. Noi ne-am pregătit foarte bine toată săptămâna şi am văzut încredere în rândul jucătorilor. În prima zi când am venit i-am văzut demoralizaţi şi era şi normal, pentru că veneau după două rezultate negative. Am început să lucrez imediat la psihicul lor şi cred că am reuşit în mare parte să-i motivez. Sper ca mâine să-mi demonstreze pe teren că am dreptate. Avem un lot numeros şi valoros, dar calitatea fără atitudine nu contează. Calitatea plus atitudine şi determinare face diferenţa în orice meci. Cred că au înţeles lucrurile astea. Nu avem nicio scuză, mâine, să nu câştigăm cele 3 puncte”, a declarat Trică, într-un cadru organizat.

Eugen Trică nu crede în blesteme

Tehnicianul a comentat şi pe tema faptului că FCU nu a cunoscut victoria pe stadionul „Ion Oblemenco”. Trică a mai punctat că el trebuie tras la răspundere pentru rezultate, nu jucătorii.

„Nu cred că este niciun blestem. Pur şi simplu s-a întâmplat ca echipa să nu câştige pe ‘Ion Oblemenco’. Să terminăm cu poveştile astea, pentru că eu nu cred în aşa ceva! Presiune pe jucători nu cred că este. Eu o să răspund în faţa suporterilor şi a tuturor celor care iubesc această echipă! Jucătorii trebuie doar să intre în teren şi să joace fotbal. Nu mi-e teamă de nimic. Eu sunt obişnuit cu presiunea”, a comentat Eugen Trică.

Pentru meciul cu Farul, din tabăra celor de la FCU vor lipsi Huyghebaert, Paramatii (ambii fiind suspendați) şi Diallo (ruptură musculară). Sub semnul întrebării se află Marian Stoenac (tendinită).

Partida FCU – Farul va fi arbitrată de Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe). Acesta va fi ajutat la cele două linii de Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe), respectiv Stelian Slabu (Braşov). Al patrulea oficial va fi Ovidiu Robu (Chitila). Observatori la meciul din Bănie au fost desemnaţi Zaharia Ciev, respectiv Romeo Malac, ambii din Timişoara.

Liga 2, etapa 20

Sâmbătă, 20 martie: CSM Slatina – Ripensia Timișoara 0-1, Comuna Recea – CSM Reșița 6-0, Aerostar Bacău – Concordia Chiajna 0-1, Gloria Buzău – Pandurii Târgu Jiu 1-1, Unirea Slobozia – Metaloglobus Bucureşti 0-1, Petrolul Ploieşti – CS Mioveni 0-1.

Duminică, 21 martie: FC Rapid – Dunărea Călăraşi 4-0.

Luni, 22 martie – ora 19.30: Viitorul Pandurii Târgu Jiu – Csikszereda Miercurea Ciuc.

Marţi, 23 martie – ora 19.30: FCU Craiova – Farul Constanţa.

Clasament:

