Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a trimis spre rejudecare procesul cu palmaresul „U” Craiova

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a trimis spre rejudecare procesul privind palmaresul Universității Craiova. ICCJ a admis recursul celor de la CS Universitatea Craiova, după decizia luată în 2018 de Curtea de Apel Timişoara. Respectiva instanţă decisese că echipa din Liga I, CS Universitatea Craiova, nu continuă tradiţia echipei de fotbal Universităţii Craiova şi asta pentru că gruparea din Bănie nu a formulat corect cerinţele.

Pavel Badea: „Am îndreptat lucrurile”

Directorul CS Universitatea Craiova, Pavel Badea, a făcut recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Acolo s-a decis casarea deciziei luată de Curtea de Apel Timişoara în 2018 şi trimiterea spre rejudecare la aceeaşi instanţă. De reţinut faptul că gruparea lui Pavel Badea deţine marca „Universitatea Craiova”, indivizibilă de palmares.

„În primă instanţă am pierdut din cauza unor inexactităţi privind cerinţele de judecată. Acum am îndreptat lucrurile. Am demonstrat că noi suntem deţinătorii mărcilor Universitatea Craiova şi FC Universitatea Craiova, ambele fiind la acea dată de drept public, şi drept urmare nu putem să ne judecăm noi, cu noi. Dosarul se întoarce la Timişoara. Sunt convins că de această dată se va face lumină în privinţa palmaresului”, a declarat Pavel Badea, pentru GdS.

Vezi soluţia prezentată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie:

„Cu majoritate: Admite recursul declarat de reclamantul CLUB SPORTIV UNIVERSITATEA CRAIOVA şi de intervenienta U CRAIOVA 1948 CLUB SPORTIV S.A. (titular al cererii de intervenţie accesorie în interesul reclamantului) împotriva deciziei civile nr. 364 din 18 iunie 2018, pronunţată de Curtea de Apel Timişoara – Secţia a II-a civilă. Casează decizia recurată şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă. Cu opinie separată: Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamantul CLUB SPORTIV UNIVERSITATEA CRAIOVA şi de intervenienta U CRAIOVA 1948 CLUB SPORTIV S.A. (titular al cererii de intervenţie accesorie în interesul reclamantului) împotriva deciziei civile nr. 364 din 18 iunie 2018, pronunţată de Curtea de Apel Timişoara – Secţia a II-a civilă”, se arată în soluţia dată astăzi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

