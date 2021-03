Universitatea Craiova s-a impus cu 2-0 în fața formației UTA Arad. La finalul întâlnirii cei doi antrenori și-au expus concluziile vizavi de joc și de rezultat

Laszlo Balint: „A fost o victorie meritată a Craiovei“

Tehncianul grupării oaspete, Laszlo Balint, a admis că UTA nu i-a putut face față Științei până la final.

„A fost o victorie meritată a Craiovei. Știam că plecăm cu șansa a doua. Cu toate astea, am crezut în șansele noastre, așa mici cum erau. Am crezut în potențialul nostru de a face un meci mai bun decât în precedentele două partide pe care le-am disputat. Chiar dacă am jucat împotriva unei echipe care luptă pentru câștigarea campionatului, ne-am dorit și noi să facem un joc bun și să încercăm să scoatem un rezultat pozitiv. Nu am reușit și, din păcate, persistăm în anumite greșeli. Este foarte deranjant, pentru că facem analize după meciuri. Încercăm să corectăm greșelile care apar și, din păcate, se repetă. Asta este situația! Le-am spus și băieților în vestiar că trebuie să acceptăm realitatea. Vom fi în play-out și trebuie să fim mult mai conștienți de moment, mult mai umili, să băgăm capul în pământ și să muncim. O să ne aștepte un play-out extrem de dificil! Va trebui să facem puncte ca să evităm problemele cu zona fierbinte a clasamentului“, a declarat Laszlo Balint.

Marinos Ouzounidis: „Puteam închide meciul mult mai devreme“

La rândul său, strategul Universității Craiova, Marinos Ouzounidis, s-a declarat mulțumit de modul cum au evoluat alb-albaștrii, dar a punctat că meciul trebuia rezolvat mult mai devreme.

„Cred că am jucat bine și că puteam închide meciul mult mai devreme decât am făcut-o. Am irosit multe ocazii și de această dată. Ar fi trebuit să ne facem meciul mult mai ușor, dar ne știm problemele și trebuie să lucrăm mai mult ofensiv. În general mă bucur pentru cele 3 puncte“, a comentat antrenorul grec. „Înainte de toate, e bine că am câștigat acele meciuri, chiar și cu 1-0. Acum, că am marcat mai mult, ne-am făcut misiunea mai ușoară. Chiar și astăzi puteam înscrie și mai multe goluri, am avut 3-4 ocazii clare… Ne știm problemele. Lucrăm foarte mult faza ofensivă. Băieții sunt organizați, serioși, concentrați și toate acestea sunt foarte importante pentru mine. Le-am spus că dacă ne gândim să fim acolo sus la finalul campionatului regular, trebuie să câștigăm astfel de meciuri. În trecut echipa a pierdut astfel de meciuri, iar punctele acelea lipsă au contat în clasament. Suntem foarte concentrați asupra tranziției de la atac, la apărare. Cred că acesta este punctul nostru forte în acest moment“, a mai spus Ouzounidis.

Citește și: