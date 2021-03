Liga 2 / Ovidiu Stângă, dezamăgit de evoluţia elevilor săi din meciul cu CS Mioveni

FCU Craiova a dezamăgit marţi seară, la primul joc pe stadionul „Ion Oblemenco”, fiind depăşită de CS Mioveni cu 2-1. La finalul întâlnirii, tehnicianul doljenilor, Ovidiu Stângă, s-a arătat dezamăgit de evoluţia echipei sale.

„Este un gust amar pentru echipă, mai amar pentru mine. Nu m-așteptam să găsesc atât de multe greșeli într-un meci de fotbal. Presiunea este pe tot grupul, este și pe mine. Cu astfel de atitudine și astfel de decizii, nu putem scoate mai mult din meciuri. Presiunea a fost în plus că am jucat pe ‘Oblemenco’. Am gestionat-o mai puțin bine și asta a dus la pierderea meciului. Dezamăgirea cauzată de rezultatul de azi va înrăutăți spiritul suporterilor”, a declarat Ovidiu Stângă, la Digi Sport.

Întrebat despre arbitraj, tehnicianul liderului nu a comentat penaltiul din care CS Mioveni a egalat și nici golul anulat, pe motiv de ofsaid din minutul 87: „Ce pot să spun despre arbitraj? Până la penalti și golul nostru anulat, am făcut greșeli mari. Nu pot reproșa arbitrilor că nu avem noi atitudine, reacție și tot ceea ce înseamnă joc de fotbal”.

Ovidiu Stângă: „Suntem pe primul loc graţie punctelor strânse în tur”

Pentru FCU urmează alt meci foarte dificil. Gruparea din Bănie va întâlni vineri, 12 martie, de la ora 18.00, în Ardeal, pe Universitatea Cluj. Ovidiu Stângă se teme de acest joc şi speră ca elevii săi să aibă altă atitudine cu „şepcile roşii”.

„Se adună meciurile grele şi noi trebuie să acumulăm puncte. Problema este că dacă ne împiedicăm la Cluj putem să intrăm şi într-o degringoladă, într-o horă din care este greu să-ţi revii ţinând cont de viziune şi ceea ce înseamnă trecerea de la o evoluţie slabă la una bună. S-a dominat până acum competiţia, dar cu jocurile celorlalte echipe. Noi suntem pe primul loc graţie punctelor strânse în tur. Dacă ne uităm pe ultimele două jocuri, nu ştiu dacă suntem în măsură să vorbim de lider detaşat”, a încheiat Ovidiu Stângă.

Liga 2, etapa a 18-a:

Sâmbătă, 6 martie: CSM Slatina – Farul Constanța 1-1, Aerostar Bacău – Pandurii Târgu Jiu 1-1, Gloria Buzău – Unirea Slobozia 2-0, FC Rapid – Csikszereda Miercurea Ciuc 1-3.

Duminică, 7 martie: Dunărea Călărași – Ripensia Timișoara 2-2, Viitorul Pandurii Târgu Jiu – CSM Reșița 2-1, ASU Poli Timișoara – Metaloglobus București 1-0.

Luni, 8 martie: Comuna Recea – Universitatea Cluj 1-0.

Marți, 9 martie: FCU Craiova – CS Mioveni 1-2.

Clasament:

Etapa viitoare:

Joi, 11 martie – ora 17.00: Concordia Chiajna – Petrolul Ploieşti.

Vineri, 12 martie – ora18.00: Universitatea Cluj – FCU Craiova.

Sâmbătă, 13 martie – ora 11.00: Metaloglobus Bucureşti – Gloria Buzău, Pandurii Târgu Jiu – ASU Poli Timișoara, Farul Constanţa – Comuna Recea, CSM Reșița – CSM Slatina, Ripensia Timișoara – Viitorul Pandurii Târgu Jiu.

Duminică, 14 martie – ora 11.30: Csikszereda Miercurea Ciuc – Dunărea Călăraşi, ora 13.45: Unirea Slobozia – FC Rapid.

