Ouzounidis l-a „citit“ pe Croitoru. Vezi care a fost „cheia“ meciului!

Universitatea Craiova și-a adjudecat victoria în fața formației FC Botoșani cu 1-0, sâmbătă, pe stadionul „Ion Oblemenco“, în etapa a 26-a din Liga 1. La finalul întâlnirii, cei doi antrenori și-au expus concluziile în cadrul unei conferințe de presă.

Marinos Ouzounidis: „Am apreciat disciplina de care am dat dovadă“

Antrenorul Universității Craiova, Marinos Ouzounidis, și-a felicitat elevii pentru atitudinea avută în fața acestei adversare dificile.

„A fost un meci foarte dificil pentru noi și ne așteptam să fie așa, pentru că am avut o oponentă bună. De aceea sunt foarte mulțumit de obținerea celor 3 puncte. Am apreciat disciplina de care am dat dovadă în prima repriză. Le-am spus jucătorilor mei că pentru acest meci cheia este o organizarea foarte bună a defensivei. Botoșani este o echipă care, dacă ieși la joc, îți poate crea multe probleme. În special în prima repriză am fost foarte organizați. Nu le-am dat ocazia să-și creeze ocazii și, în schimb, am avut noi. În partea secundă, bineînțeles că nu am mai avut aceeași energie și nu am riscat prea mult. Dar și așa am avut 3 oportunități să marcăm al doilea gol și să fim mai liniștiți. Aceasta este o problemă, pentru că de fiecare dată la 1-0 presiunea este mare spre final. Se poate întâmpla ceva rău, poate să apară o greșeală… Ne trebuie timp să lucrăm astfel de lucruri“, a explicat tehnicianul elen.

Foto: Alex Vîrtosu

„Asta este problema noastră în acest moment!“

Marinos Ouzounidis a admis că și-ar dori ca viitoarele victorii să fie mult mai concludente. Grecul crede că absențele din lot au contat mult în această perioadă.

„Nu-mi place faptul că ne impunem doar cu 1-0. Îmi doresc să marcăm mai mult, dar asta este problema noastră în acest moment. Am mai spus-o: avem jucători tineri în atac. Nu am putut conta pe Koljic și Ofosu, Camara nu este 100% pregătit, am schimbat unele lucruri și nu este ușor. Sper să marcăm mai mult, pentru că ocazii producem. Nu ne este ușor fără jucătorii enumerați mai sus“, a explicat Ouzounidis.

Se bucură mult pentru Baiaram și Mateiu

Întrebat despre reușita lui Ștefan Baiaram, strategul Științei s-a luminat la față și l-a lăudat.

„Îl felicit pe Baiaram pentru primul său gol. Am stat mereu lângă el, pentru că are doar 18 ani și mai greșește din când în când. Are nevoie de noi și sper ca acest gol să-l ajute să fie mai bun, să-i dea încredere. Este un jucător care are calitate cu mingea la picior, stă bine în duelurile unu la unu, dar trebuie să capete mai multă încredere în forțele sale“, a subliniat Ouzounidis.

„Nea Mărin“ a avut cuvinte frumoase și la adresa lui Alex Mateiu, care tocmai a împlinit 7 ani de când este la Universitatea Craiova:

„Mateiu a împlinit astăzi 7 ani de când este la acest club și vreau să-l felicit. Are un stil diferit și joacă un rol foarte important în echipă. Este genul de fotbalist care luptă foarte mult, cu spirit, și pe care-l place orice antrenor“.

Croitoru: „Dacă s-au crezut calificați în play-off este o mare greșeală!“

De partea cealaltă, antrenorul moldovenilor de la FC Botoșani, Marius Croitoru, și-a certat elevii și le-a reamintit că nu sunt calificați în play-off.

„Se poate spune că presiunea a jucat un rol important. Băieții sunt de nerecunoscut! Am jucători cu valoare, cu experiență și, din păcate, azi am pierdut fără ca echipa adversă să depună mare efort. A fost un meci fără ocazii și nici nu știu dacă cineva merită să marcheze. Au făcut-o ei, asta este. Trag un semnal de alarmă pentru băieți, pentru că nu este normal ce se întâmplă. Dacă s-au crezut calificați în play-off este o mare greșeală! Orice meci, de acum înainte, va fi foarte important. Orice punct contează, iar orice echipă de sub noi te aduce în imposibilitatea de a mai merge în play-off, pentru că nu mai sunt meciuri să poți recupera punctele. Dacă nu înțelegem că nu s-a încheiat campionatul, putem să ajungem în play-out“, a declarat Marius Croitoru.

