Andrei Ivan: „Am fost puțin obosiți după meciul din Cupă“

Atacantul Universității Craiova, Andrei Ivan, s-a bucurat pentru victoria „scurtă“ cu FC Botoșani, la care a contribuit cu un assist. El explicat că în repriza secundă jocul nu a mai fost atât de consistent din cauza oboselii acumulate la meciul de Cupă, cu Chindia.

Foto: Alex Vîrtosu

„A fost un meci foarte greu astăzi. Am fost puțin obosiți după meciul din Cupă, pentru că am avut doar două zile la dispoziție să ne refacem și suntem bucuroși că am luat cele 3 puncte. Ne-am apropiat de primele două clasate. Vrem să câștigăm fiecare meci, dar mai sunt multe partide de jucat până la sfârșitul play-off-ului și vom vedea atunci cum vom fi. Va fi o luptă foarte grea cu CFR Cluj și FCSB. Noi trebuie să fim concentrați pentru următorul meci și trebuie să dăm totul la Mediaș, ca să luăm cele 3 puncte“, a declarat Andrei Ivan.

