Marius Croitoru: „Craiova nu e cu nimic mai presus decât noi“

Antrenorul echipei FC Botoşani, Marius Croitoru, a afirmat, joi, într-o conferinţă de presă, că formaţia sa nu are niciun complex în faţa Universităţii Craiova şi că va aborda partida la victorie, chiar dacă va juca în deplasare.

„Avem un moral bun, ultimele 15 partide spun foarte multe despre forma noastră. De la începutul campionatului am făcut 19 puncte. Noi în tur am reuşit să depăşim perioada grea, când am avut o formă mult mai slabă decât avem acum. Avem obiectivul nostru clar, nu ne poate abate nimeni de la drumul nostru. Dar pot apărea şi piedici. Mi-ar fi plăcut să fie Botoşani calificată în play-off cu cinci etape înainte, dar nu suntem în aceeaşi situaţie ca anul trecut când ne trebuiau patru victorii. Mergem la Craiova cu gândul clar de a câştiga. Nu mergem acolo să ne închidem, avem nevoie de cele trei puncte. Nu avem niciun complex faţă de ei, mergem să luăm cele trei puncte. Nu avem de ce să avem teamă de ei. Nu sunt cu nimic mai presus decât noi“, a spus Marius Croitoru.

Sistemul VAR, dorit şi de Botoşani

Tehnicianul s-a arătat deranjat de greşelile mari de arbitraj la meciurile din Liga I şi a afirmat că îşi doreşte cât mai rapid implementarea sistemului video.

„Îmi doresc la fiecare meci un arbitraj echidistant. Arbitrii trebuie să înţeleagă că sunt puşi acolo doar să împartă dreptate şi nimic altceva. Arbitrajul românesc trece printr-un moment nefavorabil, pentru că sunt greşeli meci de meci, greşeli mari, care influenţează rezultatul final. Dacă ar fi greşeli la jumătatea terenului nu ar fi nimic, pentru că nu e nimeni nebun să se ia de ei, dar când sunt decizii importante care influenţează rezultatul, normal că te deranjează, nu ai cum să fii impasibil la ceea ce fac ei. Avem şi noi trăirile noastre, muncim zi de zi, nu pot să înţeleg cum un arbitru aflat la 2 metri ia o decizie neconformă cu ceea ce se întâmplă pe teren. De asta ne dorim să fie implementat sistemul video, pentru că atunci, indiferent de decizie, poate fi îndreptată acea greşeală”, a mai spus Croitoru.

