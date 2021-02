Învinsă cu 6-1 într-un amical susținut pe sinteticul de la „Aripile“ la începutul lunii februarie, CSO Filiași s-a revanșat astăzi față de Universitatea II Craiova. Liderul seriei 6 din Liga 3 s-a impus categoric, cu scorul de 3-0, acest joc de verificare desfășurându-se pe stadionul „Extensiv“.

Filieșenii au deschis scorul prin Eduard Dina, care a reluat cu capul, de la 6 metri, o centrare venită dintr-un corner executat de la colțul din drepta (0-1, ’16).

Oaspeții și-au mărit avantajul prin Daniel Mărgărit, care a șutat imparabil de la 15 metri, după o pasă excelentă a lui Cristi Poiană (0-2, ’24).

Cea de-a treia reușită a venit după o gafă a portarului Lungu. Acesta a scăpat mingea după o centrare a lui Viespe, iar Ionuț Tătaru, aflat în apropiere, a speculat și a împins mingea în poarta goală (0-3, ’90).

Universitatea II Craiova: Păușescu – Mocanu, Hreniuc, Dobre, Juncu – Croitoru, Guță, Vasile Constantin – Ricman, Capac, Burlacu.

Au mai intrat: Lungu – Petre, Brășfăleanu, I. Popescu, Sala, Trică, Dragoș Popa, Călin, Mitru.

Antrenori: Mugur Gușatu, Bogdan Vrăjitoarea.

CSO Filiași: Bănuță – Dănescu, Dina, Tătaru, Calu – Vaștag, Duriță – Săulescu, Poiană, Manolache – Mărgărit.

Au mai intrat: Jianu – Albăstroiu, Armășelu, Lupu, Fotescu, Cornicioiu, Circă, Viespe, Șendroiu.

Antrenori: Mario Găman, Boby Arjoca Staicu.

La meci au asistat și antrenorul primei echipe a Științei, Marinos Ouzounidis, și secundul Dragoș Bon.

Pentru Universitatea II Craiova acesta a fost cel de-al patrulea joc de verificare din perioada precompetițională. Alb-albaștrii, antrenați de cuplul Mugur Gușatu – Bogdan Vrăjitoarea, au înregistrat victorii pe linie până acum: 6-1 cu CSO Filiași, 5-1 cu Jiul Rovinari și 3-1 cu Petrolul Potcoava.

Următorul test este programat sâmbătă, de la ora 12.00, tot pe „Extensiv“, împotriva formației Flacăra Horezu.

Pentru CSO Filiași a fost cel de-al șaptelea amical. Până acum, gruparea doljeană a înregistrat două victorii, 10-0 cu CSJ Știința U Craiova U19 și 3-0 cu Universitatea II Craiova, două remize, 3-3 cu FCU II și 4-4 cu Petrolul Potcoava, și trei înfrângeri: 1-6 cu Universitatea II Craiova, 2-3 cu Viitorul Pandurii Târgu Jiu și 0-2 cu CSM Slatina.

Până la primul meci oficial, elevii lui Mario Găman, Boby Arjoca Staicu și Cosmin Fruntelată vor mai juca împotriva formațiilor Gilortul Târgu Cărbunești (sâmbătă) și Flacăra Horezu (6 martie).

Mario Găman: „Nu mi-e frică de nimeni!“

Antrenorul formației CSO Filiași, Mario Găman, s-a bucurat de atitudinea elevilor săi și de rezultat, dar a punctat că nu a fost vorba despre vreo revanșă.

„E prea mult spus revanșă. Sunt meciuri amicale, iar fiecare antrenor își face strategia lui. Noi am demonstrat astăzi că, dacă avem o atitudine bună și respectăm ceea ce trebuie să facem, formăm o echipă bună și nu dăm nicio șansă adversarului. Dacă până mai ieri, la jocurile amicale, eram un pic nemulțumit de atitudine. Începând cu meciul acesta a fost altceva! Am venit concentrați pentru joc, nu au mai considerat că jucăm cu niște tineri. Sunt foarte mulțumit și de pregătire! Acum, ușor-ușor începem să dăm drumul pe reactivitate, pe prospețime și apoi vom vedea la prima etapă cum ne aflăm“, a declarat principalul liderului din C6.

„De ce să nu ne gândim la promovare? Suntem echipa cea mai bună din serie, dar nu va fi ușor. Returul va fi foarte greu, pentru că toți adversarii vor considera că întâlnesc liderul și vor trage să scoată puncte, vor vrea să ne încurce. Dar, știți foarte bine concepția mea, nu mă gândesc la adversar. Dacă noi stăm bine în teren și știm exact ce trebuie să facem, nu mi-e frică de nimeni!“, a completat Mario Găman.

Acesta a avut cuvinte de laudă la adresa Universității II Craiova: „Este o echipă foarte bună și bravo lor pentru că dau încredere copiilor să crească. Universitatea II va fi o nucă tare pentru toate formațiile pe care le va întâlni“.

Bogdan Vrăjitoarea: „Aceste fluctuații de formă sunt specifice vârstei“

Bogdan Vrăjitoarea, antrenorul secund al Universității II Craiova, a admis că evoluția de astăzi nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, dar știe și motivul.

„Este mai puțin important pentru noi rezultatul unui astfel de meci. Fie că pierdem sau câștigăm, important este să învățăm câte ceva din fiecare partidă. Trebuie să o analizăm atent și cu cât trece timpul să eliminăm greșelile. A fost un început de partidă care le-a aparținut celor de la Filiași, trebuie să recunoaștem. După am reușit să echilibrăm jocul, am și ratat… Sunt tineri, iar aceste fluctuații de formă sunt specifice vârstei. Este îmbucurător că am ajuns să ne creăm acele ocazii. Cu timpul și cu munca de la antrenament, aceste ocazii vor avea altă finalitate. Important este ca acești copii, de la săptămână la săptămână să progreseze și sper să reușim să-i ducem către echipa mare“, a comentat Bogdan Vrăjitoarea.

