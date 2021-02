„U“ Craiova – Dinamo / George Cîmpanu: „Îmi doresc să-mi domin adversarii“

Atacantul lateral dreapta al Universităţii Craiova, Alexandru George Cîmpanu, a prefaţat partida cu Dinamo, din etapa 22 a Ligii 1. Disputa este programată sâmbătă, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“. Fotbalistul de 20 de ani, evaluat de Transfermarkt la 250.000 de euro, a afirmat că se aşteaptă la un meci dificil, dar crede că punctele vor rămâne în Bănie.

„Ne aşteaptă un meci dificil, ca oricare altul. Dinamo este o echipă agresivă, se bate pentru orice minge, are spirit de luptă, dar eu sper să ne iasă nouă jocul şi să câştigăm. Sper să o ţinem pe acelaşi drum, să obţinem a doua victorie consecutivă. Orice echipă din Liga 1 este periculoasă. Dinamo este o echipă de top a României şi este normal să fii foarte concentrat. Am văzut meciul de aseară cu FCSB, a fost echilibrat… Dar până la urmă Dinamo o să vină în Bănie, deci nu o să-i fie uşor. Noi suntem cu gândul doar la cele 3 puncte. Este un meci special şi pentru mine. Nu mă prea interesează cine joacă pe banda mea din tabăra adversă (aluzie la faptul că Steliano Filip a fost eliminat – n.r.). Eu îmi doresc să-mi domin adversarii la fiecare meci. Sper că o să joc mai mult, să prind cât mai multe echipe, să marchez şi să-mi ajut echipa cât mai mult. După, dacă selecţionerul decide să mă ia la under 21 este foarte bine“, a declarat George Cîmpanu.

George Cîmpanu: „O să joc acolo unde o să fie nevoie de mine“

Acesta este marcat încă de bucuria primului gol marcat în tricoul Craiovei şi speră să înscrie cât mai des, fiind cu gândul la naţionala de tineret a României.

Foto: Alex Vîrtosu

„Aşteptam de mult momentul să înscriu. Aşa este stilul meu: dacă m-am eliberat şi am oportunitatea să trag, mereu o să o fac. M-am simţit foarte bine după gol. Am fost fericit şi sper să nu mă opresc aici. Nu mi-am propus un target de goluri, o iau pas cu pas, de la meci la meci, iar dacă am oportunitatea să înscriu o să o fac. Dacă nu, o să încerc să-mi ajut echipa cum pot mai bine. Am jucat şi inter, am jucat şi bandă stângă, dar o să joc acolo unde o să fie nevoie de mine“, a menţionat Cîmpanu.

Acesta nu a dorit să comenteze pe tema numirii antrenorului şi a punctat că este bucuros că îmbracă tricoul Ştiinţei.

„Cu Dragoş ne simţim foarte bine, a fost mereu alături de echipă, ne-a ajutat cu sfaturi. Conducerea decide cine va fi antrenor, nu este treaba mea. Atmosfera este mai bună acum. Aveam nevoie de gura asta de aer şi mă bucur că a venit victoria cu Iaşi. Mi-am dorit foarte mult să vin la Craiova, fiindcă este un club mare, cu atât de multă istorie în spate. Asta m-a convins! Sunt bucuros că am venit aici şi vreau să-mi fac treaba cât mai bine“, a subliniat Alexandru George Cîmpanu.

Citeşte şi: Liverpool, învinsă pe teren propriu în campionatul Angliei