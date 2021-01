Iași – „U“ Craiova | Marius Constantin mizează pe o victorie în Moldova

Fundașul formației Universitatea Craiova, Marius Constantin, a prefațat astăzi întâlnirea cu Poli Iași. Disputa cu moldovenii este programată marți, 2 februarie, de la ora 20.00, pe stadionul „Emil Alexandrescu“, și contează pentru etapa 21 din Liga 1.

„E obligatoriu să ne întoarcem cu toate punctele“

Marius Constantin a afirmat că se așteaptă la un meci dificil, dar are încredere că alb-albaștrii vor strânge rândurile și vor pune capăt șirului de 7 meciuri fără victorie.

Foto: Alex Vîrtosu

„Ne așteaptă o deplasare lungă, cu o echipă care nu se află nici ea într-o perioadă bună. Toată lumea se așteaptă să câștigăm, ceea ce trebuie să și facem, în ciuda rezultatelor nesatisfăcătoare din ultima perioadă. E obligatoriu să ne întoarcem cu toate punctele! Am dat cu piciorul la prea multe puncte în ultimele săptămâni. Dacă stăm să ne uităm la ce am făcut în ultimele meciuri, la prima vedere toată lumea ne-ar părea periculoasă. Dar tocmai asta ne motivează și trebuie să fim concentrați. Nu ne așteaptă un meci ușor, dar ideea e să ne facem noi meciul ușor. Trebuie să reușim să marcăm când ne creăm ocazii și apoi sunt sigur că lucrurile vor merge într-o direcție bună. Am înțeles că o să ningă la Iași, deci va fi un teren greu. Dar jucăm pe aceeași suprafață și trebuie să facem totul pentru victorie“, a afirmat Marius Constantin.

„E necesar să fie o voință mai mare ca să câștigăm. Eu cred într-o victorie la Iași, pentru că ne-o dorim foarte mult. Nu este confortabil pentru nimeni această situație. Nici pentru noi, nici pentru conducere și nici pentru suporteri. Cred că s-au săturat și ei să le stricăm weekendurile“, a mai spus fundașul Științei.

„Nu este treaba mea să-mi doresc un antrenor sau altul“

Marius Constantin a vorbit și pe tema înlocuirii lui Corneliu Papură, de care îi pare rău.

„Nu am vorbit cu domnul Papură, dar, probabil, urmează. În sport, antrenorul este primul care cade atunci când nu sunt rezultate. Îmi pare rău pentru el. Chiar este un profesionist, dar nu l-au ajutat rezultatele. În ultimele partide, chiar dacă ne-am creat ocazii de gol, nu am marcat. Când nu marchezi din 5-6 situații este dificil să câștigi. Sper ca acest gol marcat de Mamut să-l ajute să se descătușeze și să o țină pe linia asta. Nu știu dacă trebuie să dăm vina numai pe șansă. Într-adevăr, cu puțin mai mult noroc aveam mai multe puncte în momentul ăsta“, a explicat fotbalistul Craiovei.

Foto: Alex Vîrtosu

Cât despre cine va veni la comanda echipei, Marius Constantin a spus: „Nu este treaba mea să-mi doresc un antrenor sau altul. Eu trebuie să fac ce-mi cere oricine vine și să o fac cât pot de bine. E mai puțin important cine vine antrenor. E important să respectăm ce spune acesta. Știți cum este, o schimbare vine cu niște consecințe, iar noi sperăm să fie pozitive“.

Marius Constantin: „Stă în puterea noastră să îndreptăm lucrurile“

Întrebat despre podium și despre lupta la titlu, Marius Constantin a admis că în momentul ăsta lucrurile nu par deloc bune. El crede înscă că Universitatea Craiova are puterea să revină și să lupte pentru primul loc.

„Realistic vorbind, după ultimele rezultate da, este în pericol podiumul. Dar stă în puterea noastră și ne este la îndemână să îndreptăm lucrurile. Chiar dacă s-ar împărți punctele acum, tot ar fi un decalaj de 4 puncte, ceea ce în 10 meciuri e destul de mult. Dar mai sunt etape până la sfârșitul sezonului regular… La fel cum am ‘reușit’ să pierdem avantajul de puncte pe care l-am avut la începutul sezonului, trebuie să facem ceva și să reușim să recuperăm acest deficit de puncte“, a încheiat Marius Constantin.

Citește și: Universitatea Craiova s-a despărțit de preparatorul fizic Cornel Blejan