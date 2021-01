Marius Șumudică și Gaziantep s-au despărțit. Românul, în căutarea unei echipe

Se pare că zvonurile apărute în mass-media în ultima vreme, legate de plecarea lui Marius Șumudică de la Gaziantep, s-au adeverit. Clubul din Turcia a anunțat oficial despărțirea de Marius Șumudică, duminică, prin intermediul unui comunicat de presă.

Gaziantep anunță că antrenorul român nu va mai conduce echipa, chiar dacă a ajuns până pe locul 4 în Turcia:

„Drumurile noastre s-au despărțit. Marius Șumudică a antrenat aproximativ un an și jumătate la Gaziantep. Ne exprimăm recunoștința sinceră față de Șumudică și întregul său staff pentru contribuția adusă echipei noastre în timpul serviciului. Le urăm succes în următoarea aventură”, anunță Gaziantep.

Problema principală: banii!

După meciul cu Sivasspor, pierdut de Gaziantep cu 1-2, la plecarea din stadion, Marius Șumudică a răbufnit la adresa conducerii, în contextul declarațiilor făcute de președintele clubului, Mehmet Buyukeksi, care susținea că antrenorul român urmărește doar partea financiară.

Marius Șumudică a explicat care este situația sa de la club și a dezvăluit că salariul său se ridică la 600.000 de euro, nu la aproape 1.000.000, cum susținea președintele clubului.

„S-au spus multe despre mine, inclusiv că alerg doar după bani. Dacă urmăream doar partea financiară, nu mai eram aici. S-a spus înaintea meciului că am primit o ofertă de prelungire, nu e adevărat. Președintele vrea să-mi ia 10% din salariu. Nu pot accepta asta. Eu le-am dat jucătorilor 80.000 de euro din buzunarul meu, am făcut-o cu plăcere. Președintele m-a întrebat de ce nu am dat banii la club. Salariul meu aici e de 600.000 de euro, să știe toată Turcia!”, a declarat Marius Șumudică, citat de Digisport.

Al-Shabab, posibila următoare destinație

Chiar dacă a fost pus pe liber, Șumudică poate continua în Arabia Saudită, la fosta sa echipă, Al Shabab.

„Există șansa să merg în Golf. Sunt niște sume uriașe, n-am cum să refuz. Clubul este Al-Shabab, unde am mai fost. Mi-a făcut o ofertă, negociem, suntem aproape și este șansa să colaborăm foarte curând. Am vorbit cu Răzvan (n.r Răzvan Lucescu), am cerut niște informații. Obiectivul lor e de a se califica în Champions League al Asiei, adică primele 4 în Arabia Saudită. Te atrage un astfel de target (n.r obiectiv)”, a spus Șumudică.