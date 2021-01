Marius Șumudică are o ofertă mare! Gaziantep a trecut în plan secund

​Tehnicianul Marius Şumudică a declarat că este foarte posibil ca săptămâna viitoare să se despartă de Gaziantep FK. El a mărturisit că oferta turcilor l-a cam jignit și este gata să preia conducerea tehnică a echipei Al Shabab.

„Nu am avut nicio discuţie concretă cu conducerea clubului, nu ne-am înţeles. Am înţeles că în seara asta (vineri – n.r.) vor veni la hotel să purtăm o discuţie. Dar eu zic că va fi destul de greu ca eu să continuu aici. Chiar cu zece minute înainte am închis cu preşedintele unui club din Golf şi sunt şanse mari ca eu să merg acolo, începând de săptămâna viitoare. Eu tot am aşteptat. Au zis că în martie, că după revelion şi nu am avut nicio discuţie. Nu că aş ridica preţul, ei ştiu foarte bine că nu putem continua în condiţiile actuale“, a spus „Șumi“, la Digi.

„Sunt în discuţii cu Al Shabab, negociem, suntem aproape şi există posibilitatea unei colaborări foarte curând. E un ciclu, aş vrea să-l închid până-n vară, dar în momentul în care primeşti o ofertă de 6-7 ori mai mare decât aici, te gândeşti…“, a completat tehnicianul român.

Marius Șumudică: „Săptămâna viitoare ne despărţim“

Marius Șumudică este de părere că toate lucrurile petrecute în ultimul timp la clubul turc nu pot merge decât spre rezilierea contractului.

„La Gaziantep e foarte greu să fac mai mult decât am făcut până acum. Se subţiază şi lotul… Cred că, în proporţie destul de mare, săptămâna viitoare ne despărţim. Mă deranjează foarte mult în momentul când începi să discuţi cu jucători fără să întrebi antrenorul! El trebuie să fie primul întrebat dacă va continua cu anumiţi jucători. Sunt foarte aproape de a încheia aceste negocieri cu Al Shabab şi clauza pe care o am în contract îmi permite oricând să plec în altă parte“,a spus Şumudică.

