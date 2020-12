FC Argeş i-a prezentat astăzi, într-o conferinţă de presă, pe noul manager general, Ion Vlădoiu, şi pe antrenorii Mihai Ianovschi şi Andrei Prepeliţă, ultimul dintre aceştia urmând să îşi încheie astfel şi cariera de jucător.

„Începând de azi sper că nu voi mai fi ţinta atacurilor pe site-urile de socializare, că eu fac şi desfac la FC Argeş. Am hotărât ca eu să mă ocup numai de a aduce bani la FC Argeş, iar pe partea sportivă l-am convins să vină la club pe Jean Vlădoiu. El va fi managerul general al clubului nostru. El va avea mână liberă pe plan sportiv şi, bineînţeles, că va şi răspunde pentru rezultate“, a spus primarul Piteștiului, Cristian Gentea.

„De conducerea tehnică se vor ocupa de azi Mihăiţă Ianovschi şi Andrei Prepeliţă. Am optat pentru această formulă pentru că toţi sunt argeşeni, toţi au avut rezultate aici şi sunt convins că e cel mai bine aşa. Obiectivul este clar, evitarea retrogradării sezonul acesta, iar din următorul să avem un obiectiv mult mai îndrăzneț“, a mai spus Gentea.

Ion Vlădoiu: „Sper să eliminăm din mers greşelile care s-au făcut“

Jean Vlădoiu (52 de ani) a declarat că el va fi cel care va lua toate deciziile şi îşi va asuma eventualele greşeli în faţa primarului Cristian Gentea.

„Sunt conştient de responsabilitatea pe care mi-o asum. Vin cu sufletul deschis, chiar dacă ştiu că va fi foarte greu. Am adus oameni pe care îi cunosc şi cu care am lucrat, iar eu sunt convins că împreună putem face ca lucrurile să meargă bine la FC Argeş. Sper să eliminăm din mers greşelile care s-au făcut, să aducem jucători de valoare. Iar dacă ei vor pune şi suflet pentru această echipă eu spun că vom reuşi să evităm retrogradarea fără nicio problemă (…). Vreau să fiu corect, iar toate deciziile pe care le voi lua la nivel de conducere şi staff le voi lua numai de comun acord cu domnul primar şi echipa dânsului. Eu sunt cel care îşi va asuma toate greşelile dacă echipa mea greşeşte“, a afirmat fostul fotbalist.

Mihai Ianovschi: „Este un moment extraordinar pentru mine“

Antrenorul Mihai Ianovschi a afirmat că va face totul pentru ca FC Argeş să părăsească ultimul loc al clasamentului Ligii I.

„Este un moment extraordinar pentru mine, se ştie ce înseamnă FC Argeş pentru familia mea. În acelaşi timp este şi un moment extrem de greu. Cred că toţi trebuie să facem în aşa fel încât FC Argeş să îşi regăsească identitatea. Însă, în acest moment, obiectivul care arde cel mai tare este evitarea retrogradării. Eu şi Andrei Prepeliţă vom face tot ce ţine de noi pentru a scoate cât mai repede echipa din poziţia în care este şi să oferim linişte oamenilor care investesc, cât şi piteştenilor“, a spus Ianovschi, care în noiembrie s-a despărţit de formaţia de ligă secundă CSM Slatina.

Andrei Prepeliță: „Sper să scoatem echipa de pe locul actual“

La rândul său, Andrei Prepeliţă a admis că nu are experiență, dar speră să se completeze bine cu Ianovschi.

„Sunt onorat să fac parte din acest staff. Sper să facem treabă bună împreună şi să scoatem echipa de pe locul actual, pentru că nu este unul care să ne facă cinste. Iar la anul sperăm să avem alte ambiţii. Eu nu am experienţă ca antrenor, doar ca jucător. Am jucat la nivel înalt spun eu, în toate competiţiile. Am fost antrenat de antrenori mari. Cu ceea ce eu am acumulat și cu experienţa lui Mihăiţă de antrenor cred că ne vom completa foarte bine“, a spus Prepeliță.

Îl vor pe Andrei Ivan sub formă de împrumut

Până acum, FC Argeș s-a despărțit de doi jucători: mijlocașul Gabriel Deac și atacantul Andrei Blejdea.

Piteștenii duc muncă de lămurile cu Andrei Ivan pentru un împrumut în Trivale. Universitatea Craiova este de acord să-l cedeze o perioadă pe „Jedechi“, ca să-și revină, dar fotbalistul nu este de accord, mai ales că ar urma să încaseze un salariu mult mai mic.

