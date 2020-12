Liga 3 | Sabin Lupu, dorit în Liga 1. „Mă bucur că am revenit în atenția lor“

Mijlocașul formației CSO Filiași, Sabin Lupu, ar putea reveni curând în Liga 1. El a avut un tur de campionat bun cu gruparea doljeană și a fost remarcat de reprezentanții a două echipe din primul eșalon.

„Da, este adevărat că am purtat discuții cu reprezentanții a două dintre echipele din Liga 1, oameni care mă cunosc foarte bine și care m-au urmărit. Nu o să le divulg numele, pentru că nu am lămurit încă lucrurile. Tot ce pot să spun este că mă bucur că am revenit în atenția lor. Planul meu se pare că dă roade. De asta am venit la CSO Filiași, ca să mă pun la punct cu pregătirea fizică, să-mi revin după perioada aceea nefastă. Faptul că am jucat multe minute, am marcat, am dat și pase decisive și, foarte important, CSO Filiași este prima în serie a făcut ca lumea să fie mai atentă aici“, a declarat Sabin Lupu, pentru GdS.

„Nu știu dacă o să plec acum, pentru că mai am contract până la finalul campionatului cu CSO Filiași. În plus vreau să pun umărul la promovare. Dar din vară, dacă lucrurile merg bine în continutare, clar o să vreau să joc din nou în Liga 1. Vom vedea ce ne rezervă viitorul. Până atunci vă urez tuturor ’Sărbători fericite!’ și sănătate multă“, a mai spus fotbalistul originar din Fratoștița (Dolj).

Sabin Lupu (27 ani, 1.79 metri) a mai evoluat la formațiile FC Caransebeș, Pandurii Târgu Jiu, FC Cisnădie, Gaz Metan Mediaș, AFC Hermannstadt, FCU Craiova și ASU Poli Timișoara.

Mijlocașul dreapta al lui CSO Filiași este evaluat de Transfermarkt la 100.000 de euro.

