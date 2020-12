Clubul Academic Craiova abia i-a dat drumul lui Moș Crăciun!

Marea familie a clubului juvenil mixt Academic Craiova a avut parte de o surpriză plăcută marți. Cu toate că pandemia de coronavirus își face de cap, Moș Crăciun a știut că nu se află în pericol la gruprea condusă de soții Aurora Ungureanu Dobre și Marian Dobre și s-a prezentat la datorie. Evident că a fost încărcat pentru fetele și băieții de la Academic, dulciurile fiind pe primul plan.

„Pentru grupele de copii și juniori am vorbit cu Moș Crăciun și i-am povestit că au fost cuminti. Acesta a venit și le-a împărțit cadouri și i-a surprins pe cei născuți între anii 2013-2016“, a explicat antrenoarea.

Pentru fotbalistele mari, tehnicienii au organizat o masa într-un loc ales. Și asta pentru ca acolo să împodobească și un brăduț, ce la rându-i a fost „asortat“ cu un tort.

„Cu o parte dintre fetele din această grupă am încheiat anul într-un cadru plăcut, analizând trecutul și făcând planuri pentru viitor. Am împodobit bradul de Crăciun si am depănat amintiri“, a explicat Aurora Ungureanu Dobre, antrenoare cu licența A și totodată conf. univ.dr. la FEFS Craiova.

„Copiii nu au fost privați de mișcare!“

Aurora Ungureanu Dobre făcut o trecere în revistă a anului 2020. Aceasta a afirmat că lucrurile au decurs diferit din cauza pandemiei. Dar s-a muncit bine, chiar dacă nu s-au ținut competițiile oficiale.

„Anul atipic, care tocmai se încheie, nu a fost unul atât de rău pentru clubul nostru. Dimpotrivă! Prin sport și respectând reglementările dictate, copiii nu au fost privați de mișcare! Aceștia au venit în mod regulat la antrenamente și am avut chiar și noi legitimați. Chiar daca regulile de efectuare a antrenamentelor au vizat limitarea numărului de sportivi, începând de la grupe de 3, 6 și 10 inși admiși odată la un antrenament, acest lucru ne-a permis să putem să acordăm o mai mare atenție pregătirii individuale. Și în cazul grupelor mari a putut fi posibilă împărțirea sportivilor, deoarece clubul dispune de un număr de cinci antrenori cu studii și licențe obținute în acest domeniu“, a spus Aurora Ungureanu Dobre, pentru GdS.

„De mare importanță este faptul că și părinții au conștientizat necesitatea aducerii copiilor la antrenament. Mai ales că predarea la scoală s-a făcut în mediul on-line și copiii aveau mare nevoie de a practica un sport“, a completat antrenoarea de la Academic.

Cu ochii pe fotbaliste

„Portavocea“ clubului Academic Craiova a reamintit că faptul că gruparea sa pune mare accent pe fotbalul feminin.

„Încă de la debut ne-am propus să creăm grupe mixte, lucru care s-a concretizat în cei 4 ani de zile. Fetele s-au dezvoltat mai bine în pregătirea făcută alături de băieții cu 2 ani mai mici, până la împlinirea vârstei de 14 ani, când nu mai pot participa decât în competiții de fete. Am avut o grupă de fete care în sezonul 2019-2020 a activat în Campionatul Național de Junioare U13. Dintre acestea am promovat și am transferat 6 fete către Universitatea Craiova, care a înființat o echipă de junioare U15 pentru sezonul 2020-2021. După cum știți, și eu am aderat la acest proiect, dar nu a mai început acest campionat din cauza pandemiei. Grupa U17 a efectuat pregătirea, dar, de asemenea, nu a fost implicată în competiții și nici viitorul nu sună bine pentru această categorie de vârstă, la fete“, a explicat Aurora Ungureanu Dobre.

