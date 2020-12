Heedari Hoshang, mesaj pentru „lei“: „Să lupte pentru noi și pentru Oltenia!“

Cu mult timp în urmă vi-l prezentam în GdS pe Heedari Hoshang, un chirurg ortoped iranian stabilit în România cu mult înainte de Revoluție și, totodată, un suporter pătimaș al Universității Craiova. Îndrăgostit de Știința încă din 1985, „leul“ nostru a fost nelipsit de la meciurile alb-albaștrilor de pe teren propriu și are la activ și destule deplasări. L-am revăzut astăzi pe doctorul nostru, ajuns de câțiva ani buni managerul Spitalului „Orășenesc“ Segarcea și l-am chestionat, evident, pe tema Științei.

„Sufăr foarte mult că nu pot să merg la stadion“

Heedari Hoshang suferă foarte tare din pricina faptului că pandemia ține închise porțile „Templului“ din Bănie. Îi este dor de „leii“ din dreptunghiul verde, dar și de cei din tribunele arenei „Ion Oblemenco“. El speră ca în curând să-și poată utiliza nelipsitul abonament de la stadion și abia așteaptă vaccinul care să-i pună capăt pandemiei de Covid.

„Drept vă spun: sufăr foarte mult că nu pot să merg la stadion ca să-i văd pe băieții noștri de aproape. Dar, oricum, suntem alături de ei și sper să fim din nou cei mai puternici. Sper ca după vaccinarea care va urma să putem să mergem și noi la stadion. A fi alături de echipa noastră de suflet este ceva foarte important! Abia așteptăm să mergem la stadion și să strigăm cu toții ‘Hai Craiova!’. După vaccinare o să avem șansa să trecem peste acest virus care ne-a dat viața peste cap“, a declarat suporterul Științei.

„Din cauza Covidului s-au cam apropiat și echipele din punct de vedere valoric, pentru că apar mereu absențe în loturi. Am remarcat asta și în campionatele din Europa“, a completat Heedari Hoshang.

„O să avem un atac de invidiat!“

Trecând la cele petrecute în acest sezon, Heedari Hoshang a admis că Universitatea Craiova și-a pierdut din forță odată cu accidentarea lui Elvir Koljic și plecarea lui Vali Mihăilă la Parma.

„În ultimul meci am văzut că am început să legăm mai bine jocul, mai ales la mijlocul terenului. Ce-i drept este că suferim în continuare în atac din cauza absenței lui Koljic și a lui Mihăilă. Se vede ușor asta! Dar, cu trecerea timpului, văd că Ofosu și Mamut încep să dea randament. Când o să fie Mamut alături de Koljic, atunci o să avem un atac de invidiat“, a spus iranianul.

„Exact când era Koljic în formă maximă, din păcate, s-a accidentat. Când am văzut atunci lovitura pe care i-a dat-o jucătorul moldovean lui Elvir, și modul cum a căzut Koljic, am și pus diagnosticul de fractură. Din păcate am avut dreptate. Am văzut radiografia după operația în care i s-a implantat o placă și niște șuruburi… Am auzit că acum i s-ar fi scos și acestea, deci totul decurge bune. Părerea mea este că la sfârșitul lunii februarie va începe să facă alergări ușoare, iar după 15 martie poată că o să fie primul joc oficial al lui“, a mai spus medicul ortoped.

Vrea minimum 7 puncte din următoarele trei meciuri

Heedari Hoshang a afirmat că își dorește ca finalul de an să o găsească pe Universitatea Craiova din nou în fruntrea clasamentului. Asta chiar dacă urmează trei partide de foc pentru băieții lui Corneliu Papură, cu UTA, FCSB și CFR Cluj.

„Am încredere în băieții noștri că o să revină pe prima poziție. Mai avem de susținut trei meciuri foarte grele în 2020. UTA este o echipă greu de învins pe terenul ei, dar eu spun că o să luăm cele trei puncte. De fapt, aș vrea ca din aceste trei meciuri rămase să luăm cel puțin 7 puncte. Cred că o să câștigăm la UTA și cu FCSB, acasă, și o să facem un egal cu CFR“, a fost pronosticul dat de Heedari.

„Toată lumea trebuie să știe că Universitatea Craiova luptă pentru campionat!“

Întrebat de titlu, Heedari Hoshang a fost vehement.

„Lupta pentru campionat se dă tot între cele trei echipe, aflate pe podium în momentul de față. Nici acum nu-mi vine să cred cum am pierdut titlul în sezonul trecut, mai ales că jucam acasă. O echipă cum este Universitatea Craiova tot timpul trebuie să lupte pentru campionat! Nici nu vreau să aud de locurile 3, 4, 5! Toată lumea trebuie să știe că Universitatea Craiova luptă pentru campionat. O facem și anul ăsta și cred că avem șanse mari de reușită. Băieților noștri le doresc multă sănătate, să treacă bine peste perioada asta marcată de Covid, să aibă încredere în ei și să lupte pentru noi și pentru Oltenia!“, a încheiat Heedari Hoshang.

