„U“ Craiova – Mediaș | Jorge Costa: „Vrem să revenim acasă cu cele 3 puncte!“

Directorul tehnic al formației Gaz Metan Mediaș, Jorge Costa, a declarat că se așteaptă la o partidă dificilă în Bănie, dar crede că echipa sa poate obține un rezultat pozitiv.

,,Avem parte de încă un meci dificil într-o perioadă scurtă de timp. Jucăm împotriva unei echipe cu alte obiective decât ale noastre. Cred că ei țintesc titlul de campioni, dar chiar și așa noi trebuie să ne facem treaba, să rămânem concentrați știind că va fi un meci greu, dar care se joacă 11 contra 11. Trebuie să fim foarte serioși, concentrați, să nu facem greșeli, dacă vrem să revenim acasă cu cele 3 puncte“, a declarat portughezul la conferința premergătoare deplasării în Bănie.

„De la un meci la altul echipa este tot mai bună. Am pierdut acasă cu Botoșani într-o partidă în care am jucat aproape o repriză în inferioritate. Apoi am obținut rezultate bune. Nu am acumulat puncte în partida cu FCSB, dar știm cum și de ce s-a întâmplat asta. Ceea ce am făcut în ultimele jocuri, în opinia mea, au fost lucruri bune. Trebuie să continuăm pe linia aceasta! Luni avem încă un meci important în care trebuie să arătăm tututor că facem lucruri bune“, a subliniat Jorge Costa.

Confruntarea dintre Universitatea Craiova și Gaz Metan Mediaș este programată luni, de la ora 19.00 (live text pe gds.ro), pe stadionul „Ion Oblemenco“ și „închide“ etapa a 12-a din Liga 1.

Liga 1, etapa 12:

Vineri, 4 decembrie: FC Voluntari – Academica Clinceni 3-3, FC Argeş – Dinamo 0-1.

Sâmbătă, 5 decembrie: Sepsi Sf. Gheorghe – FC Botoșani 2-2, FCSB – UTA Arad 3-0.

Duminică, 6 decembrie: FC Viitorul – AFC Hermannstadt a fost amânat, ora 20.45: Poli Iași – CFR Cluj.

Luni, 7 decembrie – ora 16.45: Astra Giurgiu – Chindia Târgoviște, ora 19.00: Universitatea Craiova – Gaz Metan Mediaș.

Clasament:

1.FCSB 30 puncte (golaveraj 34-12)

2.„U“ Craiova 25 (14-5)

3.CFR Cluj 21 (12-6)

4.Sepsi 20 (17-12)

5.Clinceni 20 (14-9)

6.UTA 17 (12-14)

7.Viitorul 16 (17-15)

8.Voluntari 14 (17-19)

9.Chindia 14 (7-9)

10.Mediaş 13 (17-17)

11.Botoşani 13 (17-19)

12.Dinamo 12 (13-14)

13.Hermannstadt 11 (11-16)

14.Iaşi 10 (12-29)

15.Argeş 9 (10-19)

16.Astra 8 (11-20)

Citește și: Liga 1 / Moș Nicolae i-a vizitat și pe fotbaliștii Universității Craiova (VIDEO)