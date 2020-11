Cupa României | Viitorul Pandurii i-a făcut vânt lui FC Argeș din 16-imi

Divizionara secundă ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu s-a calificat în optimile Cupei României, după ce a eliminat-o pe FC Argeș, ocupanta penultimului loc din Liga 1. Gorjenii s-au impus la limită, scor 1-0, în partida susținută sâmbătă, pe „Municipal“, în 16-imile competiției. Golul care a făcut diferența a fost marcat de Marius Cioiu (’88).

Viitorul Pandurii: Bodea – Chelariu (’83, Ciul), Oros, Lixandru, Dragu (’90+2, Misaras) – Mitrică (’63, Copaci), Prejmerean, Chiorean, Gîrbiță – Buia (’63, Paraschiv), Bădăuță (’83, Cioiu). Antrenor: Flavius Stoican.

FC Argeș: Micle – Tofan, Maric, Leca, Mușat – Șerban (’67, Prepeliță), Marakis, Meza Colli (’89, Palic), Grecu (’30, Maes) – Năstăsie (’67, Drăghici), Malele. Antrenor: Ionuț Moșteanu.

„Am obţinut calificarea şi mă bucură acest lucru. Nu s-a văzut nicio diferenţă între noi şi FC Argeş. Au fost momente bune de ambele părţi, dar important este că noi am reuşit să marcăm un gol frumos. Îl felicit pe Marius Cioiu! Am mai spus că am jucători cu potenţial şi vreau să existe continuitate. Nu contează cu cine vom pica mai departe. Ne dorim, într-adevăr, o echipă cu nume, dar asta nu înseamnă că nu le primim pe celelalte cu braţele deschise“, a declarat antrenorul gorjenilor, Flavius Stoican, citat de Radio Accent.

ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu joacă ultimul meci din 2020 la CS Mioveni. Jocul din etapa 15 a Ligii 2 este programat duminică, 6 decembrie, de la ora 11.00.

Programul meciurilor din 16-imi:

Vineri, 27 noiembrie: Chindia Târgovişte – AFC Hermannstadt 5-3 (1-1, 4-2), Progresul Spartac – Universitatea Craiova 0-5.

Sâmbătă, 28 noiembrie: Turris Turnu Măgurele – Sepsi Sfântu Gheorghe 1-0, CSC Sânmartin – Dunărea Călăraşi 0-1, FCU Craiova – ASU Poli Timișoara 1-3, Farul Constanţa – Academica Clinceni 2-1, Concordia Chiajna – AFC Botoşani 0-2, Viitorul Pandurii Târgu Jiu – FC Argeş 1-0, Ceahlăul Piatra Neamţ – Petrolul Ploieşti 1-2; ora 20.45: Dinamo – FC Viitorul Constanţa.

Duminică, 29 noiembrie – ora 12.15: Ripensia Timișoara – Astra, ora 13.30: Huşana Huşi – Universitatea Cluj, ora 17.30: FC Voluntari – Gaz Metan Mediaş, ora 20.30: Poli Iaşi – CFR Cluj.

Luni, 30 noiembrie – ora 18.00: Csikszereda Miercurea Ciuc – UTA Arad.

Partida Gloria Buzău – FCSB a fost anulată, din cauza numărului mare de cazuri de Covid-19 din tabăra echipei gazdă.

