Liga 2 / FCU a trecut de Metaloglobus grație lui Claudiu Bălan

Liderul Ligii 2, FCU Craiova, s-a impus marți seară, scor 1-0, la Severin, în fața formației Metaloglobus București. Partida de pe malul Dunării a „deschis“ etapa 14 din eșalonul secund.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Claudiu Bălan, cu un șut puternic de la 17 metri (’4).

FCU: R. Popa – Paramatti (’87, Raicea), Diallo, Gugu, Huyghebaert – R. Negru, Baeten, D. Albu, R. Răducanu (’65, V. Munteanu) – An. Ciolacu (’71, Stoenac), Cl. Bălan (’87, Compagno). Antrenor: Dan Vasilică.

Metaloglobus București: Gavrilaș – I. Ciubotaru (’57, Ed. Vraciu), Puțaru (’82, An Ionescu), Caramalău, An. Sava – Al. Coman (’82, Gavîrliță), An. Lungu, Mino Sota (’57, Covalciuc) – Cl. Herea, Ov. Herea, An. Florescu. Antrenor: Gabriel Manu.

Cartonașe galbene: Huyghebaert ’90+4 / Ovidiu Herea ’10, Caramalău ’76, Andrei Lungu ’90+2.

A arbitrat: Rareș Vidican.

Pentru FCU Craiova urmează un meci în 16-imile Cupa României împotriva lui ASU Poli Timișoara. Meciul este programat sâmbătă, de la ora 13.15, pe stadionul „Ion Oblemenco“.

Liga 2, etapa 14

Marți, 24 noiembrie: FCU Craiova – Metaloglobus București 1-0.

Miercuri, 25 noiembrie – ora 14.00: Dunărea Călărași – CS Mioveni, Viitorul Pandurii Târgu Jiu – Concordia Chiajna, CSM Slatina – Turris Turnu Măgurele, Comuna Recea – Pandurii Târgu Jiu, Aerostar Bacău – ASU Poli Timișoara; ora 17.00: Petrolul Ploiești – Gloria Buzău.

Joi, 26 noiembrie – ora 16.30: Csikszereda Miercurea Ciuc – Universitatea Cluj; ora 18.30: FC Rapid – CSM Reșița.

Partida Ripensia Timișoara – Farul Constanța a fost anulată.

Clasament: 1. FCU 27 puncte (golaveraj 24-10), 2. ASU Poli 23 (12-7), 3. Metaloglobus 22 (16-10), 4. Rapid 22 (20-20), 5. Călărași 20 (16-12), 6. Viitorul Tg. Jiu 20 (23-20), 7. Farul 20 (15-13), 8. Buzău 19 (15-10), 9. Mioveni 18 (9-5), 10. Petrolul 17 (19-13), 11. Turris 17 (20-15), 12. „U“ Cluj 17 (14-9), 13. Csikszereda 16 (12-11), 14. Slobozia 15 (12-15), 15. Ripensia 15 (12-19), 16. Reșița 14 (7-16), 17. Chiajna 12 (17-18), 18. Recea 11 (17-25), 19. Slatina 10 (9-15), 20. Bacău 7 (14-22), 21. Pandurii 7 (12-30).

