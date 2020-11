Liga 2 / CSM Slatina a anunţat rezilierea contractului cu Mihai Ianovschi

Înfrângerea suferită sâmbătă, 1-2 cu Pandurii, la Târgu Jiu, i-a fost „fatală“ lui Mihai Ianovschi. Astfel, CSM Slatina, echipă aflată în subsolul clasamentului Ligii 2, a anunţat astăzi întreruperea colaborării cu antrenorul bucureştean.

„Colaborarea cu antrenorul Mihai Ianovschi a încetat, astăzi (duminică – n.r.), de comun acord. Clubul îi mulţumeşte pentru activitatea şi munca depuse, în toată această perioadă, la echipa noastră, şi îi urează succes în carieră“, a anunţat CSM Slatina pe pagina sa de Facebook.

Mihai Ianovschi: „Mulţumesc, CSM Slatina!

La rândul său, tehnicianul a punctat că se bucură că a contribuit la promovarea echipei CSM Slatina în eşalonul secund şi îi mulţumeşte conducerii pentru colaborare.

„Întotdeauna, de unde am plecat, am plecat cu lucrurile bune. Am realizat lucruri frumoase la Slatina. O promovare în Liga a 2-a cu o echipă tânără, poate cea mai tânără din campionat. Am întâlnit şi am lucrat cu oameni extraordinari, care se înscriu în ceea ce ar trebui să reprezinte normalitatea în fotbal. Promovarea reprezintă o pagină importantă în istoria fotbalului slătinean şi sunt bucuros că am contribuit la acest lucru. Sunt convins că se vor găsi cele mai bune soluţii, astfel încât echipa să urce într-o zonă mai liniştită a clasamentului. Consider că toţi jucătoriii cu care am lucrat au progresat, în special cei mai tineri dintre ei, şi sunt convins că, dacă vor continua să muncească, unii dintre ei vor putea face pasul mai sus. Am considerat, împreună cu clubul, că este nevoie de o schimbare. Mulţumesc, CSM Slatina! Baftă, CSM Slatina!”, este mesajul antrenorului Mihai Ianovschi.

Rezultatele meciurilor din etapa a 13-a:

Sâmbătă, 21 noiembrie: Pandurii Târgu Jiu – CSM Slatina 2-1, Unirea Slobozia – FCU Craiova 0-0, Turris Turnu Măgurele – Viitorul Pandurii Târgu Jiu 0-0, Metaloglobus Bucureşti – Comuna Recea 2-0, Concordia Chiajna – Dunărea Călăraşi 2-1, CS Mioveni – Csikszereda Miercurea Ciuc 1-1, Farul Constanţa – CSM Reșița 1-0, ASU Poli Timișoara – Petrolul Ploieşti 1-0.

Duminică, 22 noiembrie: Aerostar Bacău – Rapid 2-3.

Luni, 23 noiembrie: Universitatea Cluj – Ripensia Timișoara / anulat.

Clasament:

1.FCU Craiova 24 puncte (golaveraj 23-10)

2.ASU Poli Timișoara 23 (12-7)

3.Metaloglobus Buc. 22 (16-9)

4.Rapid București 22 (20-20)

5.Dunărea Călărași 20 (16-12)

6.Viitorul Tg. Jiu 20 (23-20)

7.Farul Constanţa 20 (15-13)

8.Gloria Buzău 19 (15-10)

9.CS Mioveni 18 (9-5)

10.Petrolul Ploiești 17 (19-13)

11.Turris Măgurele 17 (20-15)

12.Universitatea Cluj 17 (14-9)

13.Csikszereda 16 (12-11)

14.Unirea Slobozia 15 (12-15)

15.Ripensia Timișoara 15 (12-19)

16.CSM Reșița 14 (7-16)

17.Concordia Chiajna 12 (17:18)

18.Comuna Recea 11 (17:25)

19.CSM Slatina 10 (9-15)

20.Aerostar Bacău 7 (14:22)

21.Pandurii Tg. Jiu 7 (12:30)

Citeşte şi: FCU s-a abonat la 0-0. Pandurii a câștigat derbiul Olteniei cu CSM Slatina